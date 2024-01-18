ÖHD: Tecrit, işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesindeki cezaevlerindeki mahpusları ziyaret ederek hazırladığı “Açlık Grevlerini İzleme Raporu”nu açıkladı.

MA’nın haberine göre, bugün dernek binasında düzenlenen toplantıda raporu, komisyon üyesi Eda Önal okudu.

Önal, cezaevlerinde ziyaret ettikleri mahpusların ortak talebinin “İmralı Ada Hapishanesi’nde tecritte tutulan Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının sonlandırılması ve her mahpusa tanınan aile ve avukat görüş hakkının Öcalan’a da tanınarak yasal haklarını kullanmasına izin verilmesi olduğunu” söyledi.

Eda Önal, mahpusların, cezaevlerindeki tecrit ve kötü muamelenin son bulması, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi taleplerini de aktardı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda açlık grevine ilk başlayan mahpusların odalarında aramalar yapıldı, tüm yazı, dergi, kitap, mektup, dergi ve benzeri her türlü yazılı dokümana ve kişisel eşyalara el konuldu.

14 cezaevinde açlık grevi

Marmara Bölgesi’ndeki 14 cezaevinde süreli-dönüşümlü açlık grevlerinin devam ettiğini belirten Önal, şu bilgileri paylaştı:

“Asrın Hukuk Bürosunun yaptığı açıklamalara göre, Abdullah Öcalan 25 Mart 2021 tarihinden beri ailesi ve avukatları ile görüştürülmemektedir. Bu mutlak tecrit durumu iç hukuk mevzuatlarına aykırı olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına göre işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir.

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, idare tarafından greve giren mahpuslara 1 ay süreli bazı etkinliklerden alıkoyma disiplin cezasının verildiğini belirttiler.

Açlık grevine giren mahpuslar arasında çok sayıda önceki dönemlerde uzun süreli açlık grevine katılmış mahpuslar bulunmaktadır. Hapishane koşulları da düşünüldüğünde söz konusu grev mahpusların sağlığı için tehlike oluşturmaktadır.

Marmara (Silivri) 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memurları, açlık grevinde olan bir mahpus revire giderken ‘fırında sıcak börek var’ şeklinde sözlü olarak psikolojik şiddet uyguladı.

Bu sebeple mahpuslar daha fazla hak ihlaline uğramadan; herhangi bir yaşam hakkı ihlali olmadan açlık grevlerinin son bulması için Abdullah Öcalan’a uygulanan mutlak tecride son verilmesi gerekmektedir.”

Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda idarenin, açlık grevine başlayan mahpuslara yönelik kötü muamele ve tehditkâr söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

“Ailelerin talepleri, mahpusların talepleridir” Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAYDER) Eş Başkanı Dilek Sönmez de mahpus aileleri olarak sürdürdükleri Adalet Nöbeti’ne dikkat çekti: “Ailelerin talepleri, mahpusların talepleridir. Bu nöbet Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için başlamıştır. Buradan dernek olarak bir çağrımız var. Devam eden Adalet Nöbeti’ni tüm toplumun sahiplenmesi gerekiyor. Bu eyleme sahip çıkarak tecridi kırabiliriz.”

(AS)