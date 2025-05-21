ÖHD'li avukat Ruken Gülağacı'na ev hapsi

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi Avukat Ruken Gülağacı, kamuoyunda “HDK dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.
ÖHD Genel Merkez, cezaevi çıkışında gözaltına alınan avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.
Gülağacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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ÖHD’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Meslektaşımızın, yalnızca mesleki faaliyetlerini sürdürürken gözaltına alınması ve akabinde hakkında ev hapsi kararı verilmesi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yönelik açık bir saldırıdır. Hukuka aykırı gerekçelerle verilen yargı kararlarını kabul etmiyoruz!” (TY)
Kamuoyunda “HDK dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Merkez Yöneticimiz Av. Ruken Gülağacı, Çağlayan Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest… pic.twitter.com/YJgT1BuNld— ÖHD İstanbul (@ohd_istanbul) May 21, 2025