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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 10:37
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 17:23
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ÖHD'li avukat Ruken Gülağacı'na ev hapsi

Özgürlük için Hukukçular Derneği: "Meslektaşımızın, yalnızca mesleki faaliyetlerini sürdürürken gözaltına alınması ve akabinde hakkında ev hapsi kararı verilmesi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yönelik açık bir saldırıdır."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ÖHD'li avukat Ruken Gülağacı'na ev hapsi

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Genel Merkez Yöneticisi Avukat Ruken Gülağacı, kamuoyunda “HDK dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

ÖHD Genel Merkez, cezaevi çıkışında gözaltına alınan avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

Gülağacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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ÖHD’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Meslektaşımızın, yalnızca mesleki faaliyetlerini sürdürürken gözaltına alınması ve akabinde hakkında ev hapsi kararı verilmesi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yönelik açık bir saldırıdır. Hukuka aykırı gerekçelerle verilen yargı kararlarını kabul etmiyoruz!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ruken Gülağacı öhd Gözaltı
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