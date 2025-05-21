ÖHD'li avukat Ruken Gülağacı'na ev hapsi

Özgürlük için Hukukçular Derneği: "Meslektaşımızın, yalnızca mesleki faaliyetlerini sürdürürken gözaltına alınması ve akabinde hakkında ev hapsi kararı verilmesi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yönelik açık bir saldırıdır."