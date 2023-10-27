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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 10:21
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 10:59
4 dk Okuma

ÖHD: Devlet korumasındaki Êzîdî çocuk hangi gerekçeyle IŞİD'li aileye teslim edildi?

bianet'e konuşan ÖHD Ankara Şubesi Eş Başkanı Avukat Arzu Kurt, Şengal'den kaçırıldığı tahmin edilen Êzîdî kız çocuğunun, devlet korumasındayken IŞİD üyesi olduğu iddia edilen S.O.'nun ailesine teslim edildiğine dair X üzerinden yaptıkları açıklamaları teyit etti.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/ohd-devlet-korumasindaki-ezidi-cocuk-hangi-gerekceyle-isid-li-aileye-teslim-edildi-1.jpg
csgorselarsiv.org

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara şubesi, X hesabından gece saatlerinde yaptığı açıklamada 2021 yılında, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen S.O.'nun yakalandığı operasyon sırasından aynı evde bulunan ve devlet korumasına alınan Êzîdî kız çocuğu A.S.O'nun, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 21 Haziran 2021 tarihinde, koruma kararı kaldırılarak IŞİD üyesi olduğu iddia edilen S.O.'nun ailesine tutanakla teslim edildiğine dikkat çekti.

Teslim belgesi yayınlandı

Artı Gerçek'te Hale Gönültaş imzasıyla yayınlanan haberde de IŞİD'in Güney Kürdistan bölgesinde bulunan Şengal bölgesine saldırısı sırasında ailesinin öldürüldüğü tahmin edilen A.S.O'nun önce 24 Şubat 2021 tarihinde polislerce Pursaklar Sevgi Evi'ne teslim edildiği ve bu tarihten yaklaşık üç ay sonra ise,  hafta sonları IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan S.O.'nun ailesine gönderilmeye başlandığı ifade edildi.

Artı Gerçek'te yayınlanan bir diğer haberde de avukatların da eline geçen, çocuğun söz konusu aileye teslim edildiğini gösteren belgeler yayınlandı.

Belgeye göre, A.S.O., 21 Haziran 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın onayı ile “koruma kararı” kaldırılarak Pursaklar Sevgi Evi görevlileri tarafından “teslim tutanağı” ile IŞİD’li olduğu iddia edilen aileye teslim edildi.

ÖHD Eş Başkanı açıklamaları doğruladı

Konuyla ilgili bianet'e konuşan ÖHD Ankara Şubesi Eş Başkanı Avukat Arzu Kurt, X hesaplarından yapılan açıklamayı doğrulayarak konuyla ilgili gün içinde bir basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

ÖHD Ankara Şubesi'nin, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ÖHD Kadın Komisyonu ile bazı hukuk kurumlarının ortak ihbarı ile 2021 yılında, S.O. hakkında "İnsanlığa karşı suç ve insan ticareti yapmak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve  dün Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya esas olan soruşturma açılmıştı."

Açıklamada sanık S.O.'nun 2021 yılında tutuklanmasının ardından tahliye edildiği, ancak ne zaman ve hangi gerekçeyle serbest kaldığının bilinmediği ifade edilerek şu sorular soruldu:

 "Sanık S.O. bu zamana kadar neredeydi, hangi gerekçeyle serbest kalmış ve adresi bulunmamış, duruşmaya getirilmemişti?"

"Zaten koruma altında olması gereken mağdur kız çocuğu hangi gerekçeyle IŞİDli aileye teslim edilmiş ve koruma kararı kaldırılmıştı?"

Bakanlık ve Valilik gece yarısı açıklama yaptı

Artı Gerçek'te yayınlanan haber sonrası sosyal medyada gündemleşen olaydan sonra Ankara Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, X üzerinden açıklama yaptı.

Valilik, S.O.'nun tutuklandığını ve beraberindeki Êzîdî çocuk A.S.O.'nun ise devlet korumasına alındığını açıklarken, Bakanlığın açıklamasında, "Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından devlet korumasına alınmıştır" denildi.

Kurumların davaya katılım talepleri reddedildi

ÖHD açıklamasının devamında, dün görülen duruşmada davayı takip eden kurumların davaya katılım taleplerinin "suçtan zarar gören sıfatınız yok, sizinle ne ilgisi var?" denilerek reddedildiği ve sadece mağduru söz konusu aileye teslim eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılım talebinin kabul edildiği belirtildi.

 Açıklamanın sonunda, bir buçuk yaşındayken ailesinden koparılan ve şu an 10 yaşında olan, yıllardır örgüt üyeleriyle yaşamak zorunda bırakılan A.S.O. hakkında ilgili kurumlara şu sorular soruldu:

"Geçen 2 yıldan fazla sürede bu çocuk nerede, kimlerle, hangi koşullarda tutulmuştu?

"Avukatların, kadınların, siyasetçilerin ısrarlı takibi olmasaydı bu adımlar atılacak mıydı, yoksa küçük kız kaderine terk edilmiş halde mi bırakılacaktı?

"Tüm ısrarımızla soruyoruz"

Başta mağdur küçük A.S.O. olmak üzere IŞİD tarafından kaçırılan Ezidi kadın ve kız çocuklarının akıbeti ne olacak? İnsanlığa karşı suç işleyen, insan ticareti suçu işleyen kaç IŞİD'li Türkiye’de barınmaya ve korunmaya devam edecek?

"Ezidi kadın ve kız çocuklarının ailelerine ulaştırılması için devlet ne yapacak? Mağduru koruması gerekirken IŞİDli aileye teslim eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda ihmal ve sorumluluğu olanlar hakkında ne yapacak?

"Mağdur küçük A.S.O.'yu kim, nasıl koruyacak? Yaşadıklarının tekrarlanmaması için hangi önlemler alınacak? Gerçek ailesi ve kimliğinin tespit edilmesi için Bakanlık ne yapacak?"

(BA)

IŞİD'li kadınlar babaları IŞİD'li çocuklar
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

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