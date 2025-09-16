ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 16:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 16:31
2 dk Okuma

ÖHD'den Kürtçeye 'resmi statü' çağrısı: Meclis yasal adımlar atmalı

ÖHD, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı eylemde Kürtçe eğitimin engellendiğini hatırlatarak, Meclis'i Kürtçeye resmi statü tanınmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ÖHD'den Kürtçeye 'resmi statü' çağrısı: Meclis yasal adımlar atmalı
Fotoğraf: MA

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması talebiyle başlattığı kampanya kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Divê zimanê Kurdî bîbe zimanê fermî u perwerdeye" pankartının yer aldığı eylemde, Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın Kürtçesini ÖHD üyesi Aslı Gülseren okurken, Türkçesini Samet Yavuz okudu.

Kürtçe nesiller arasında zayıflıyor, anadilinde eğitim talebi yükseliyor
17 Ağustos 2025

Açıklamada iktidar eliyle yürütülen asimilasyon politikalarına dikkat çekildi. "Kürt meselesinin çözümü, Kürt kimliğinin ve Kürtçenin tanınmasına bağlıdır" diyen avukatlar, şu açıklamayı yaptı:

"Kürt kimliğinin tanınması da Kürtçenin resmi statüye kavuşması ve Kürtlerin dillerini yaşamın her alanında özgürce kullanıp geliştirebilmeleri için anadilde eğitimin sağlanmasına bağlıdır. Ayrıca, dil hakkı, hukuki olarak insan hakkı olarak tanımlanmış ve birçok uluslararası sözleşmede güvence altına alınmıştır. Evrensel Dil Hakları Bildirgesi, Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Koruma Sözleşmesi, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi, dil hakları konusunda temel belgelerdir."

Yasal adım çağrısı

Anadilde eğitim hakkının uluslararası sözleşmelerde güvence altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin Kürtçe eğitimi engellediğinin altı çizilerek şu çağrı yapıldı:

"Barışın ve demokratik toplumun inşası için anadilde eğitim temel bir hak olup Kürt meselesinin çözümü için de öncelikle bu hakkın koşulsuz ve şartsız bir şekilde tanınması gerekmektedir. Bir hukukçu olarak, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği öncülüğünde Kürtçeye resmi statü tanınması ve Kürt halkının anadilde eğitim hakkının tanınmasını talep eden imza kampanyasını mesleki ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyor ve destekliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Kürtçeye resmi statü tanınması ve Kürtlerin hakkı olan anadillerinde eğitim hakkının güvence altına alınması adına gerekli anayasal ve yasal adımları atmaya davet ediyorum."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
öhd Kürtçe anadil
