HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 15:37
2 dk Okuma

ÖHD'den ‘kent uzlaşısı’ davasına çağrı: Kürt halkının demokratik siyasete katılımı hedefte

“Kent uzlaşısı” davası ile HDK’nin kriminalize edilmeye çalışıldığı ancak dosyanın çöktüğünü belirten avukatlar, yarın görülecek duruşmaya çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ÖHD'den ‘kent uzlaşısı’ davasına çağrı: Kürt halkının demokratik siyasete katılımı hedefte
Fotoğraf: MA

İstanbul’da “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklananların avukatları, müvekkillerinin yarın (18 Eylül) görülecek duruşmasına çağrı yapmak için Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

ÖHD adına basın açıklamasını avukat Kübra Kuyun yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müvekkilleri henüz gözaltındayken HDK’yi ve "kent uzlaşısı"nı kriminalize eden açıklamalar yaptığını belirtten Kübra Kuyun, şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, ‘kent uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı’ belirtilerek yapılan operasyonun esasen bir örgüt operasyonu olmadığı açıkça Kürt halkının demokratik siyasete katılımına yönelik olduğu itiraf edilmiştir. 

"Absürt suçlama yöneltilmiştir"

Yine düzenlenen iddianamede emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olan HDK yasadışı bir örgüt olarak kabul edilmiş HDK'de yapılan aramada ele geçirildiği iddia olunan dijitallerde müvekkillerin ismine rastlandığı gibi bir absürt suçlama yöneltilmiştir."

Duruşmaya katılım çağrısı

21 Mayıs’ta İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada müvekkillerinin kendilerine yöneltilen tüm suçlamalara dair savunmalarını yaptıklarını ve siyasi faaliyetlerine sahip çıktılarını belirten Kübra Kuyun, yargılananların savunmalarını yapmış olmaları, karartılacak bir delil olmamasına rağmen tahliye edilmediklerini ifade etti.

Kürt sorununun çözümüne dair süreçte demokratik siyaset alanının genişletilmesinin hedeflendiğini dile getiren Kübra Kuyun, herkesi yarın görülecek duruşmaya çağırdı.

Ardından konuşan kayyımın görevine son verdiği Esenyurt Belediye Meclis üyesi Yıldız Serinyel, irade gaspına karşı mücadele ettiklerini belirterek herkesi İstanbul Adliyesi’ne davet etti.

"Yarın orada olacağız"

Basın açıklamasında söz alan HDK Eşsözcüsü Ali Kenanoğlu, "kent uzlaşısı" operasyonunun hedefinde HDK’nin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"HDK’nin zorlama bir şekilde kriminalize etme çabası çökmüş oldu. Uydurma bir komplodan ibaret bir suçlamaydı ve çöktü. O günden bugüne Ercüment Akdeniz dışında bu dosyadan tüm arkadaşlarımız tahliye oldu. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. İktidar, siyaseten birilerini içeride tutmak istiyorsa başka bahanelerle içeride tutulmaya devam ediliyor. Arkadaşlarımızın halkın iradesini temsil etmekten başka bir suçları olmadığı ortaya çıkmıştır. Arkadaşlarımızı almak için yarın orada olacağız."

(AB)

