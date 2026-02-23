ÖHD: Ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar doktorların saldırısına uğradı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, Marmara (Silivri) 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevki sırasında doktorların sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

ÖHD İstanbul Şubesi, Taşar’ın yaşadığı saldırıyı kendilerine bildirdiğini açıklayarak, kamuoyunu bilgilendirdi. ÖHD, Taşar’ın cezaevinde yaklaşık 40 kiloya kadar düştüğünü belirterek, yaşam hakkı açısından ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

ÖHD’nin açıklaması şu şekilde:

"Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar, Adli Tıp Kurumu’na sevki sırasında kendisini muayene eden doktorlar tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını tarafımıza beyan etmiştir. Yürüyecek durumda olmadığını ifade eden Taşar, doktorların ‘yalan söylüyorsun, yürüyebiliyorsun’ şeklindeki sözleriyle yere yatırılarak sürüklendiğini ve zorla dışarı çıkarıldığını aktarmıştır. Yaklaşık 40 kiloya kadar düşmüş olan ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın cezaevi koşullarında tutulması yaşam hakkı açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede sürdürülmesi için infazının derhal ertelenmesi ve tahliye edilmesi zorunludur.

Yaşanan bu ağır hak ihlallerine ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, başta Adli Tıp Kurumu ve ilgili tüm yetkilileri, yükümlülükleri doğrultusunda derhal gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."