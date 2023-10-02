“OHAL’de Gazetecilik” okurla buluştu

Gazeteci-Yazar Roni Nasır Kaya’nın “OHAL’de Gazetecilik” isimli belgeseli aynı zamanda Sitav Yayınları’ndan kitap olarak da okurla buluştu. Böylece 90’lı yıllardan günümüze özellikle Kürt coğrafyasında gazetecilik mercek altına alınıyor.

Olağanüstü hal uygulamalarının en katı kurallarından 2000’li yılların Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile 15 Temmuz ve sonrası günümüzdeki gazeteciliğin zorlukları bir bir anlatılıyor.

Anlatımcılar 90’lı yıllardan günümüze kadar bu mesleğin içinde olanlar. Diyarbakır’da Veysi Polat, Faruk Balıkçı, Roza Metina, Van’da Adil Harmancı, Hakkâri Yüksekova’da Necip Çapraz, Iğdır’da Murat Akkuş ve son yıllarda sık sık hakkında davalar açılan Oktay Candemir katılan isimlerden.

Kitabın önsöz yazısını Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat yazdı.

Roni Nasır Kaya 90’lı yılların karanlık dönemini yaşayan meslektaşlarının anıları ve tanıklıklarından etkilenerek gazeteciliğe başladı.

Yaşananların vicdani sorumluluğu ile kayıt altına alınması gerekiyordu. Geçmişten günümüze gazetecilerin yaşadığı zorlukları yaşayanların dilinden aktardığı OHAL’de Gazetecilik kitabı aynı zamanda tarihe bir kayıt niteliğinde. İki öykü kitabı bulunan Kaya, “Her ne olursa olsun bütün olup bitenlere karşı ısrarla o hâlde gazetecilik yapmaya devam edelim” diyor.

(EMK)