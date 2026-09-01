Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan Pentagram’dan ayrıldı

Türk heavy metal müziğinin köklü gruplarından Pentagram’da önemli bir ayrılık yaşandı. Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan, yayımladıkları ortak mesajla Pentagram ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Açıklamada, müzisyenlerin 1990’lı yıllardan bu yana farklı dönemlerde Pentagram’a verdikleri emeklerin ve özellikle son dokuz yıldır kesintisiz devam eden ortak çalışmaların kendileri için büyük değer taşıdığı kaydetti.

Üç müzisyen, ayrılığın nedenini ise zaman içerisinde ortaya çıkan ve diyalog yoluyla çözmekte zorlandıkları görüş ayrılıkları olarak açıkladı. Bu nedenle yol ayrımının kendileri açısından “kaçınılmaz hale geldiğini” ifade etti.

“Karar yaklaşık üç ay önce netleşti”

Grup üyeleri açıklamaya şöyle devam etti:

“Yaklaşık 3 ay önce netleşen bu durumun grup tarafından yapılacak bir açıklamayla duyurulmasını bekliyorduk. Ancak bu yönde bir paylaşım yapılmaması ve açıklanan konserlerde olup olmayacağımıza dair sizlerden gelen yoğun sorular üzerine, durumu doğrudan sizlerle paylaşma gereği duyduk.

Yıllara sığdırdığımız albümler, sahneler, şarkılar ve sizlerle kurduğumuz o derin bağ her zaman kalbimizde kalacak.

Bizler müziğe, üretmeye ve kendi projelerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve destek için sonsuz teşekkürler.”

Pentagram hakkında

1987'de Hakan Utangaç (gitar) ve Cenk Ünnü (davul) kurdu. Aynı yıl Tarkan Gözübüyük'ün (bas gitar) katılmasıyla çekirdek kadrosunu oluştu. İlk albümlerini 1990 yılında "Pentagram" adıyla yayımladılar.

Grup, kurulduğu yıllarda speed metal ve thrash metal etkilerini taşıyan müzikle tanınıyordu. Ancak zamanla tarzlarında büyük değişikliklere giderek kendi özgün sound'unu oluşturdular.

"Anatolia" albümü ile Anadolu ezgileri ve Orta Doğu etkilerini müziklerine ekleyerek klasik heavy metal tarzını benimsediler.

Grupta kuruluşundan bu yana birçok üye değişikliği yaşadı. Hakan Utangaç (gitar, vokal), Ogün Sanlısoy (vokal), Murat İlkan (vokal), Gökalp Ergen (vokal), Metin Türkcan (gitar), Cenk Ünnü (davul), Tarkan Gözübüyük (bas gitar), Ozan Tügen (klavye) ve Demir Demirkan son kadrolarıydı.

Pentagram, birçok stüdyo albümü ve konser albümü çıkardı. 1997 yılında çıkardıkları "Anatolia" albümü, 100 binin üzerinde satış elde ederek yurt dışında da ilgi çekti. "Unspoken" ve "Bir" gibi albümleri ile de başarılarını sürdürdüler.

Grup, son olarak 2022'de "Makina Elektrika" isimli albümünü yayınladı. 2006’da kısa bir süreliğine dağılan Pentagram, 2007’de tekrar bir araya gelerek 20. Yıl Konseri düzenledi.

(HA)