Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'le birlikte yargılanacak

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince dava dosyalarının birleştirilmesi talebini değerlendirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Buna göre Ogün Samast'ın 6 Aralık'ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Ogün Samast 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’i öldürdü. Cinayet tarihinde 17 yaşında olan Samast çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 hapis cezası verildi.

16 yıl sonra 15 Kasım 2023’te tutulduğu Bolu F Tipi Cezaevinden serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ten Samast hakkında iddianame hazırladı.

Samast iddianamede 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldı. Yasin Hayal'in ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan ceza aldıkları hatırlatılan iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye yer verildi.

Samast hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği” ifade edilen iddianamede, bir kısım delillerin “FETÖ'nün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında 'FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu” anlatıldı.

Samast’ın dosyasının birleştirildiği 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada rant Dink’in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılanan ve hüküm giyen 5’i polis 11 kişi; Adem Sağlar, Ahmet İskender, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Faruk Sarı (firari), Ramazan Akyürek, Tuncay Uzundal, Yahya Öztürk (firari), Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz yargılanıyor.

Sanıklar, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘kasten öldürme’, ‘silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ)’ ile ‘ihmali davranışla kasten insan öldürmekle’ suçlanıyor.

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Samast üstündeki suçlamanın zamanaşımı süresinin 22,5 yıl olduğu ancak cinayet tarihinde çocuk olması nedeniyle sürenin 3’te 2’sinin (15 yıl) uygulanması gerektiğini söylemişti. Deveci bu nedenle hukuki olarak Samast’ın yargılamayacağı bilgisini vermişti.