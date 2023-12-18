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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 11:18
1 dk Okuma

Ogün Samast isim değiştirmekten vazgeçti

Ogün Samast, ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu. Samast'ın avukatı sürecin deşifre olduğunu belirtip taleplerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/ogun-samast-isim-degistirmekten-vazgecti.jpg
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Bolu F Tipi Cezaevi’nden çıktıktan sonra gittiği Trabzon Akçaabat’a isim değişikliği için mahkemeye başvuran Hrant Dink cinayetinin faili Ogun Samast talebini geri çekti.

Samast’ın avukatı Raşit Hodo, sürecin “deşifre” olduğunu, bu yüzden taleplerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Hürriyet’e konuşan Hodo “Doğru yolu bulup, normal hayata dönmeye çalışıyordu. Ama bu haber çıkınca daha da stres oldu. Haklı olarak çok rahatsız bu durumdan. İsim değişikliği 6 aydır devam eden bir süreçti. Dosyada gizlilik kararı da vardı. Tam son aşamalara gelinmişti. Şimdi deşifre olunca artık bir anlamı ve manası kalmadı. Şimdilik Ogün Samast olarak devam edecek” dedi.

Ogün Samast, ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istediği bu nedenle de mahkemeye başvurduğu gazetelere yansımıştı.

Hrant Dink
Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istiyor
13 Aralık 2023

(HA)

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16 Kasım 2023
/haber/adalet-bakanligindan-ogun-samast-aciklamasi-287991
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