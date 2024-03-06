Ogün Samast: Erhan Tuncel ve Yasin Hayal bana ‘Başına bir iş gelmeyecek, devlet arkamızda, emniyet arkamızda’ dedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılanan ve hüküm giyen 5’i polis 12 kişinin tekrar yargılandığı dava bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

İlk duruşması 14 Haziran, ikinci duruşması 20 Eylül’de, üçüncü duruşması da 6 Aralık’ta görülen davada salıverildikten sonra dosyaya eklenen fail Ogün Samast ilk kez savunma yaptı.

Dosyada Samast "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", diğer sanıklar ise Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ile ihmali davranışla kasten insan öldürmekle suçlanıyor.

Sanıklar duruşmaya bulundukları şehir ya da cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hrant Dink ailesini avukat Hülya Deveci temsil etti. Hrant’ın Arkadaşları da duruşmadaydı. Duruşmada Ogün Samast’ın sorgusu yapıldı.

“İddianameye dair söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben bu suçlamayla ilgili 7-8 sene önce savunma yapmıştım” diyen Samast mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Samast’ın rahat konuşması ve bazı ayrıntıları hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti:

Olaydan önce 2006’da Erhan’ın (Tuncel) evinde toplandık. Erhan ile Yasin (Hayal) arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan’ın, Yasin’e, ‘Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol’ gibi şeyler söylediğini duydum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret. Erhan’ın evine toplam iki üç kez gitmişimdir.

Yasin, ‘Bu işten vazgeçersen senin de başın belaya girer’ diye beni tehdit etti, baskı altına aldı. Yasin’den korkuyordum. Sonuçta sıradan bir vatandaş değildi. Silahlı eylemleri vardı. Bombalı eylemleri vardı. Yasin yüzünden istemediğim olaylara dahil oldum.

Erhan ve Yasin, ‘Sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek’ diye konuşmalar yapıyordu bana. İsim geçmedi ama Yasin ‘Devlet arkamızda, emniyet arkamızda’ dedi.

Olay yerinde beni takip edenler vardı. Şişli’de arabadan indiğimden beri etrafımdaydılar. 7-8 kere vazgeçtim. Döneceğim dedim. Yasin’i aradım. ‘Korkma onlar bizden, sen devam et. Bu işi sen yapacaksın, cayarsan bedelini ödersin’ dedi. Korkuyordum 16 yaşındaydım.