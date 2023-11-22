Ogün Samast, duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkartılacak

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın tahliyesinden sonra hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından tensip zaptı düzenledi.

Mahkeme, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla ve 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına katılmaması halinde Samast'ın, zorla getirileceğini veya hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılabileceğini bildirdi. Mahkeme bunun için Samast’a tebligat yapılmasını karara bağladı.

Ayrıca Samast'ın, üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu değerlendiren mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak bu dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini sordu.

Mahkeme, Samast 18 yaşından büyük olduğundan duruşmaların açık yapılmasına hükmederken, İstanbul Barosuna yazı yazılıp Samast için avukat görevlendirilmesi de istendi.

Mahkeme, Ogün Samast iddianamesini kabul etti

Ne olmuştu?

Ogün Samast 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’i öldürdü. Cinayet tarihinde 17 yaşında olan Samast çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 hapis cezası verildi.

16 yıl sonra 15 Kasım 2023’te tutulduğu Bolu F Tipi Cezaevinden serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ten Samast hakkında iddianame hazırladı.

Samast iddianamede 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldı. Yasin Hayal'in ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise ‘suç örgütü üyesi olmak’ suçundan ceza aldıkları hatırlatılan iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye yer verildi.

Samast hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği' ifade edilen iddianamede, bir kısım delillerin 'FETÖ'nün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında ''FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu' anlatıldı.

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Samast üstündeki suçlamanın zamanaşımı süresinin 22,5 yıl olduğu ancak cinayet tarihinde çocuk olması nedeniyle sürenin 3’te 2’sinin (15 yıl) uygulanması gerektiğini söylemişti. Deveci bu nedenle hukuki olarak Samast’ın yargılamayacağı bilgisini vermişti.

Hülya Deveci: Ogün Samast zamanaşımı nedeniyle yargılanamaz

Ogün Samast hakkında yeni iddianame

(HA)