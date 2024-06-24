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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 17:16
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Öğretmenlerin mesleki çalışma programı başladı: Yeni müfredat tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programına bugün itibariyle başladıklarını duyurdu: "Bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı başladı: Yeni müfredat tanıtılacak
*Fotoğraf: MEB

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi.

MEB’in öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdığını belirten Tekin, öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programına bugün itibariyle başladıklarını söyledi.

Tekin "Çalışma programı, şimdiye kadar olduğundan daha dinamik bir eğitim iklimini hedefliyor" dedi.

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Bakan Tekin, özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bakanlık olarak bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olması maarif anlayışımız için çok değerlidir."

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(RT)

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/haber/mufredati-geri-cekin-platformu-ndan-meb-e-uyari-eylemi-296424
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/haber/erdogan-dan-yeni-mufredat-aciklamasi-egitim-sistemimiz-ezbercilige-dayaniyordu-296291
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/haber/erg-den-yeni-mufredat-taslagi-degerlendirmesi-bilgiden-ziyade-inanclar-kaynak-aliniyor-295033
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/haber/uzmanlar-yeni-mufredati-yorumladi-cocuk-haklarini-gozeten-bir-mufredat-degil-294812
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