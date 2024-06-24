Öğretmenlerin mesleki çalışma programı başladı: Yeni müfredat tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi.

MEB’in öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdığını belirten Tekin, öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programına bugün itibariyle başladıklarını söyledi.

Tekin "Çalışma programı, şimdiye kadar olduğundan daha dinamik bir eğitim iklimini hedefliyor" dedi.

Öğretmen olmak için şartlar değişecek

Bakan Tekin, özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bakanlık olarak bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olması maarif anlayışımız için çok değerlidir."

Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"

(RT)