Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada eğitim emekçilerinin giderek ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarına, güvencesiz istihdama ve öğretmenlerin mesleki özerkliklerini sınırlandıran uygulamalara dikkat çekti.

Dünyada 5 Ekim'in Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatan sendika, Türkiye'de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak ilan edilmesinin 12 Eylül askeri darbesine dayandığını belirtti.

Sendika, öğretmenlerin sorunlarının kutlama mesajları ve övgülerle geçiştirilmesine tepki göstererek ekonomik, demokratik ve özlük haklarına ilişkin taleplerin karşılanmasını istedi.

Öğretmenlerin alım gücü düşüyor

Eğitim Sen, eğitim politikalarının öğretmenler arasındaki eşitsizlikleri derinleştirdiğini, eşit işe eşit ücret ilkesini zedelediğini ve öğretmenlerin özlük haklarını gerilettiğini belirtti.

Maaş artışlarının barınma, gıda ve ulaşım giderlerindeki artışları karşılamadığını vurgulayan sendika, Türkiye'deki eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları bakımından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

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Öğretmenler “veri giriş memuru”na dönüştürülüyor

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortak yazılı sınav uygulamalarını ve e-Okul Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) üzerinden öğretmenlere yüklenen görevleri de eleştirdi.

Öğretmenlerin her öğrencinin sınavdaki her sorudan aldığı puanı ayrı ayrı sisteme girmek zorunda bırakılmasının iş yükünü artırdığını belirten sendika, uygulamanın öğretmenlerin pedagojik değerlendirme yetkisini ve mesleki özerkliğini sınırlandırdığını kaydetti.

Okullardaki memur ve yardımcı hizmet personeli eksikliği nedeniyle öğretmenlerin eğitim dışındaki işlerden de sorumlu tutulduğunu belirten Eğitim Sen, idari ve teknik personelin de hak kayıpları ve angaryayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz”

Öğretmenlerin hükümetlere değil, öğrencilere, bilime ve topluma karşı sorumluluk taşıdığını belirten Eğitim Sen, taleplerini şöyle sıraladı:

Öğretmenlerin mesleki özerkliğinin güvence altına alınması,

Kariyer basamakları üzerinden öğretmenler arasında yaratılan eşitsizliklerin giderilmesi,

Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına son verilmesi,

Mülakat uygulamasının ve siyasi kadrolaşmanın sona erdirilmesi,

Atama bekleyen öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli istihdam edilmesi,

Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi.

Eğitim Sen, tüm eğitim ve bilim emekçilerine ortak talepler etrafında örgütlenme ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Her dört öğretmenden üçü mesleğe başlarken maddi desteğe ihtiyaç duyuyor

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) da 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerin ekonomik koşullarına ve çalışma yaşamına ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

9 bin 34 öğretmenin katıldığı araştırmaya göre, mesleki kıdemi üç yıl ve altında olan öğretmenlerin yüzde 75'i göreve başlarken borçlanmak ya da yakınlarından maddi destek almak zorunda kaldı.

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Barınma ve emeklilik sorunları

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 41,4'ü kirada yaşıyor. İstanbul'daki kiracı öğretmenlerin yüzde 89,69'u barınmayı bütçelerindeki en büyük üç giderden biri olarak gösteriyor.

Ekonomik sorunlar öğretmenlerin emeklilik kararlarını da etkiliyor. Meslekte 20 yılını dolduran öğretmenlerin yüzde 49,01'i emeklilik hakkı kazanmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yüzde 13,59'u ise emeklilik hakkı kazandığında çalışmayı sürdürmeyi planlıyor.

Öğretmenlerin yüzde 80'i okulda güvenlik sorunu yaşıyor

Araştırma, öğretmenlerin ekonomik sorunların yanı sıra okullarda şiddet, baskı, güvensizlik ve artan iş yüküyle karşı karşıya olduğunu da ortaya koydu.

Araştırmanın çalışma koşullarına ilişkin öne çıkan bulguları şöyle: Yüzde 95,49: Angarya niteliğindeki görevlerle karşılaşıyor. Yüzde 80,05: Okulda kendisini güvende hissetmediği durumlar yaşıyor. Yüzde 16,70: Okulda şiddete veya baskıya maruz kaldığını belirtiyor. Yüzde 55,29: Şiddet veya baskıya maruz kalan öğretmenler arasında okul yönetiminden yeterli destek alamayanların oranı. Yüzde 23,71: CİMER üzerinden haklarında şikâyette bulunulduğunu belirtiyor. Yüzde 91,16: Ortak yazılı sınav sisteminin mesleki özerkliğini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Yüzde 89,51: Ders kitaplarını yetersiz buluyor. Yüzde 99,05: Öğretmenlik mesleğinin toplumsal değerinin azaldığını düşünüyor.

Sorunlar sendika üyeliğinden bağımsız

Eğitim-İş, araştırma kapsamında kendi üyesi olmayan 903 öğretmenin yanıtlarını da ayrıca değerlendirdi.

Bu öğretmenlerin yanıtlarının araştırmanın genel sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüşmesi, ekonomik güçlüklerin, güvenlik sorunlarının ve mesleki itibar kaybının farklı sendikalara üye olan veya sendika üyesi olmayan öğretmenlerin de ortak sorunları olduğuna işaret etti.

(NÖ)