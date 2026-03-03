Öğretmenler, öldürülen meslektaşları için iş bırakıyor

İstanbul Çekmeköy'de iki öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi (17) gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerden Fatma Nur Çelik (44) hayatını kaybetti.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"

Sendikalardan iş bırakma kararı

Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası), Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası), Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) okuldaki şiddeti ve meslektaşlarının hayatını kaybetmesini protesto etmek için bugün, İstanbul'da iş bırakma kararı aldı.

Adli ve idari süreç başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çelik'in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

"Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

