Öğretmenler neden ÖMK'ye karşı?

İstanbul'da da Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim-Sen, Sultanahmet’teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı.
“Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kabul etmiyoruz” yazılı pankart arkasında toplanan eğitim emekçileri, sık sık “Öğretmen düşmanı ÖMK’ye hayır”, “Ücretli köle değil, öğretmeniz”, “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa” sloganları attı.
Eğitim emekçileri adına ortak basın açıklamasını Kesk İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen 7 No’lu Şube Başkanı Eren Ertin okudu.
Ertin, önceki yasama döneminde görüşülmeye başlayan ve ilk 22 maddesi kabul edilen kanunun öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığını, öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarına çözüm üretmediğini söyledi.
Ertin, kanuna dair itirazlarını şu şekilde sıraladı:
- Öğretmenliğin temel özellikleri, görev ve sorumluluklar, mesleki haklar, sosyal haklar, örgütlenme özgürlükleri gibi konular hiçbir şekilde kapsamda yer almıyor.
- Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmeden teklifte yer alıyor.
- Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları, görevde herhangi bir yetki farklılaştırması olmadan korunuyor.
- Millî Eğitim Bakanlığı başarılı, eğitim fakülteleri ise başarısız olarak gösterilmektedir. Bu gerçek dışı bir iddiadır ve öğretmen yetiştiren kurumların itibarını zedelemektedir.
- Kanun teklifi, öğretmenleri otoriteye uygun şekilde seçmeyi amaçlamaktadır.
- Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam biçimleri bu kanun teklifiyle daha da yaygınlaştırılmakta, hazırlık eğitimi adı altında yeni bir güvencesizlik basamağı eklenmektedir.
- Görev ve sorumluluklar detaylandırılırken, öğretmenin sosyal hakları, kürsü dokunulmazlığı, dinlenme ve tatil hakları gibi konular yok sayılmıştır.
- Öğretmenlik, öğretmen yetiştiren kurumlarda edinilen beceri ve bilgiye dayalı bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenlik mesleğini, sadece MEB’in belirleyeceği hazırlık eğitimine dayandıran bu anlayışı reddediyoruz.
Açıklama sonrasında bianet’e konuşan eğitim emekçileri, ÖMK’ye neden itiraz ettiklerini anlattı.