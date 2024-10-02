EĞİTİM EMEKÇİLERİ ANLATIYOR

Öğretmenler neden ÖMK'ye karşı?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ÖMK'yi protesto etmek için bir araya gelen eğitim emekçileri, neden ÖMK'ye karşı olduklarını anlattı.