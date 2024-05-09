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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 22:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 00:25
2 dk Okuma

"EĞİTİMDE ŞİDDETE SON"

Öğretmenler "can güvenliği" talebiyle bugün iş bırakıyor

Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere tüm eğitim emekçileri sendikaları, öğretmen İbrahim Oktuğan'ın ders sırasında öldürülmesi üzerine bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak TBMM'ye yürüyecek ve "can güvenliği" isteyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğretmenler "can güvenliği" talebiyle bugün iş bırakıyor
Videodan kayıt

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktuğan'ın, kendisini okuldan atılmasından sorumlu tutan bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi eğitim emekçilerini harekete geçirdi. 

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"Can güvenliğimiz sağlansın,
gerekli tedbirler alınsın!" 

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada "10 Mayıs Cuma günü, 1 günlük iş bırakma eylemi" gerçekleştirme konusunda  Eğitim-Sen Genel Başkanı, Kemal Irmak, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Teç-Sen Genel Başkanı Ümit Demirel ve Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici'nin ortak bir eylem planı üzerinde karara vardıkları duyuruldu. 

Cuma günü 11'de MEB önünde 

Öğretmen sendikalarının kararına göre, bugün saat 11:00'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürünecek. 

Sendikalar, yürüyüş sırasında herhangi bir kuruma ait simgeler kullanmamasını ve sendika genel başkanları ve MYK üyelerinin önlükleriyle katılacağı yürüyüşte diğer katılımcıların siyah giyinmesini  de kararlaştırdı.

#EğitimdeŞiddeteHayır

Ortak açıklamada sendikalar, "Eğitim alanında şiddetin son bulması için tüm eğitim emekçilerini Ankara'da MEB önüne, ülke genelinde de meydanlara çağırıyoruz!" dediler.

MEB: "Okullar tatil değil"

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin eylemiyle ilgili doğrudan bir yorumda bulunmamakla birlikte "okulların yarın tatil olduğu iddiası"nı yalanladı ve yarın okulların açık olacağını vurguladı. 

Öğretmenler derse girmedi

Sendikalara bağlı öğretmenler, öğretmen Oktuğan'ın dershanede öldürülmesine tepki olarak Perşembe günü ilk derse girmediler. 

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit olmaktan çıktığını" ve "yaygın toplumsal sorun haline geldiğini" savundu.

Ali Yalçın: "Ölümleri önlemek devletin görevi"

Ali Yalçın demecinde, "Uluslararası hukuk ve anayasada ifadesini bulan yaşam hakkı ilkesi çerçevesinde, kasıtlı ve hukuksuz şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek, devletin yükümlülüğüdür." dedi. 

"Caydırıcı cezalar gelmeli"

Eğitim Bir-Sen Başkanı eğitim çalışanlarının "kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep ettiklerini" söyledi. 
(AEK)

can güvenliği eğitimde şiddet
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