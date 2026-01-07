"Öğretmenler bilgileri dışında AKP’ye üye yapılıyor"

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, çok sayıda öğretmenin bilgisi ve açık rızası olmadan AKP’ye üye yapıldığını belirterek, uygulamanın anayasal hak ihlali ve açık bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.

AKP’nin 2026 yılı parti üye sayılarının açıklanmasının ardından, çok sayıda öğretmenin sendikaya başvurarak bilgileri ve onayları olmaksızın AKP’ye üye yapıldıklarını bildirdiğini açıklayan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, benzer bir durumun 2025 yılında da yaşandığını hatırlattı.

"Hukuki yaptırım uygulanmıyor"

Durumu Evrensel'den Eylem Nazlıer'e değerlendiren Aydoğdu, geçen yıl sendikaya yapılan başvurular üzerine öğretmenlerin parti üyeliklerinden çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiğini, ancak sorumlular hakkında yapılan tüm başvurulara rağmen herhangi bir idari ya da hukuki yaptırım uygulanmadığını belirtti. Bu cezasızlık halinin, hukuksuz uygulamaların sürdürülmesine zemin hazırladığını vurguladı.

Yaşananların yalnızca izinsiz üyelikle sınırlı olmadığını ifade eden Aydoğdu, geçmiş yıllarda da benzer biçimde AKP’ye üye yapıldığını sonradan öğrenen kamu emekçileri hakkında, bu üyelikler gerekçe gösterilerek soruşturmalar açıldığını söyledi.

Aydoğdu, "Hukuksuz bir işlemin mağduru olan kamu emekçileri, aynı zamanda cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz düzenin ne denli keyfi ve garabet bir noktaya sürüklendiğini gösteriyor" dedi.

"657’ye göre siyasi parti üyeliği yasak"

Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dikkat çekilerek öğretmenlerin ve kamu emekçilerinin siyasi partilere üye olmasının açıkça yasak olduğu hatırlatıldı. Aydoğdu, sorunun yalnızca “açık rıza” meselesi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Öğretmenlerin bilgisi ve rızası olsa dahi siyasi parti üyeliği hukuka aykırıdır. Buna rağmen kamu emekçilerinin siyasi parti üyesi yapılması, hukukun iktidar lehine keyfi biçimde işletildiğini ve yasakların yok sayıldığını göstermektedir.”

"Cezasızlık politikası sürüyor"

Aydoğdu, kamu görevlilerinin bilgisi ve rızası dışında siyasi partiye üye yapılmasının anayasal bir hak ihlali olduğunu, rızaya dayalı olsa bile bu üyeliklerin hukuken geçersiz sayılması gerektiğini ifade etti. Buna karşın sorumlular hakkında hiçbir işlem yapılmamasının, cezasızlığın bilinçli bir politika haline getirildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube olarak; Bilgisi dışında ya da hukuka aykırı biçimde siyasi parti üyesi yapılan öğretmenlerin itiraz süreçlerinin destekleneceği, söz konusu üyeliklerin iptali için başvuruların sürdürüleceği, hukuksuz işlemlerde sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlar hakkında işlem yapılmasının talep edilmeye devam edileceği kamuoyuna ilan edildi.

Aydoğdu, sendikanın öğretmenler üzerinde siyasal baskı kurulmasına, iradelerinin gasbedilmesine ve hukukun çifte standartla uygulanmasına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

