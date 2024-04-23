Öğretmen Sendikası’ndan Milli Eğitim Bakanlığına 15 bin imza

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası) 8 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi ve kendilerine hiçbir dönüş sağlanmaması üzerine imza kampanyası başlattı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sendika, topladığı imzaları dün (22 Nisan) Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptıkları açıklama ile bakanlığa sundu. Birçok şehirden binlerce öğretmenin imzası, bakanlık yetkililerinin olmadığı gerekçesiyle alınmadı.

Ardından sendikanın Genel Başkanı Eren Edebali’nin yaptığı açıklamada imzalar alınmazsa buradan ayrılmıyoruz demesi ve kitlenin beklemesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine verilmek kaydıyla imzalar kabul edildi.

Burada yapılan açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir ve Urfa Milletvekilleri Burcugül Çubuk ve Ferit Şenyaşar da katıldı.

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"Öğretmenler açlık sınırında çalışamaz"

Sürecin yüzbinlerce eğitim emekçisini ilgilendirdiğini belirten Edebali, “29 Ocakta memleketi dört bir yanından gelen yüzlerce eğitim emekçisi sendikanın çağrısıyla buluşmuş ve taban maaşı hakkını direngen bir şekilde savunmuştur. Orada buluşan öğretmenler bir şeyi şart olarak sunmuştur. Oda o gün oradan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Tekin ya da bakanlık yetkililerinden biriyle görüşmeden ayrılmayacağımızdı. Kararlı duruşun sonucunda o gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmek üzere bir hafta sonrasına randevu aldık. Hem o gün yaptığımız görüşmelerde hem de bir hafta sonra yaptığımız görüşmelerde söylenen şuydu; Taban maaş başta olmak üzere, yan haklarla ücret hakkından tutalım öğretmenlik meslek kanununda tüm öğretmenlerin özel veya kamu fark etmeksizin hepsini eşitleyen değişikliklerin yapılacağı, Nisan ayında Meclise bir kanun teklifinin sunulacağı ve bu kanun teklifi sunulduktan sonra en geç Temmuz ayına kadar yürürlüğe gireceği söylendi. Sendikamız taban maaş hakkının geri gelmesiyle ilgili yaşanan sürece iki buçuk seneden beri yoğun bir kampanya çalışması sonucu ulaştı. Kamuoyunun da bildiği gibi öğretmenler açlık koşullarında asgari ücretle çalışmakta. Vasıflı bir meslek olarak öğretmenler açlık sınırında çalışamaz diyoruz” diye konuştu.

"Mücadele büyümeli"

İmzaların alınmamasının. ardından tekrar açıklama yapan Edebali, “Bakanlık yetkilileri 'bize istediğiniz zaman ulaşabilir ve görüşebilirsiniz' demişti. Biz haftalardır görüşmek istiyoruz fakat yanıt alamadık. Buraya geldik kapı duvar. Biz bugün 15 bin imzayı biran önce bakanlık yetkililerine vermeden buradan gitmiyoruz. Bu imzaları teslim edeceğiz. Diğer kentlerdeki sendikalı arkadaşlarımızı bulundukları kentlerin meydanlarına davet ediyoruz. Sembolikte olsa taban maaş ne oldu sorusunu sormalarını, eylemlere taşımalarını ve bu soru üzerinden mücadeleyi büyütmelerini istiyoruz. Buradaki bekleyişimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Ardından bakanlık yetkililerine verilmek sözüyle imzaların kabul edilmesi üzerine öğretmenler eylemi sonlandırdı.

❗️❗️Ankara | Özveriyle topladığımız imzaları, belge kabule bırakmayı reddederek kararlı duruşumuz sayesinde Personel Genel Müdürü Sn. Bülent Çiftçi’ye teslim ettik.

Kendisi, hem taleplerin hem imzaların bugün yapılacak toplantıda Sn. Bakan Yusuf Tekin’e (@Yusuf__Tekin)… pic.twitter.com/VS3ru9HfrN — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) April 22, 2024

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