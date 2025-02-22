İstanbul Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursunda süren yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri, okul patronu Lokman Akkurt ve çevresindekiler tarafından darp edildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yarın okul önünde buluşarak açıklama yapacak.

❗️İstanbul l Yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen sendika temsilcilerimize Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu patronu Lokman Akkurt ve çevresindekiler tarafından saldırıda bulunuldu. Arkadaşlarımız darp edildi.



Yarın kurumun önünde buluşuyoruz. Arkadaşlarımıza… pic.twitter.com/EYpblFukDT — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) February 22, 2025

Sendika yaşananlara dair yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen sendika temsilcilerimize Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu patronu Lokman Akkurt ve çevresindekiler tarafından saldırıda bulunuldu. Arkadaşlarımız darp edildi. Yarın kurumun önünde buluşuyoruz. Arkadaşlarımıza yapılacak olan saldırıyı püskürtmek, bu mafya bozuntularını eğitim alanından söküp atmak sorumluluğumuzdur. Lokman Akkurt'u aynı özgüven ve 'cesaretle' yarın da yasa dışı çalışmayı yapmaya ve kurumunda olmaya davet ediyoruz."

Öğretmen Sendikası temsilcileri, daha önce de yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen yarıyıl tatilinde ders yapıldığı ihbarı üzerine gittikleri Ankara’daki Era Koleji Çayyolu Kampüsünde fiziki ve sözlü saldırıya uğramıştı. Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı

(AD)