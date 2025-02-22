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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2025 16:04
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2025 18:50
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Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı

İstanbul Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursunda yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri darp edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı

İstanbul Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursunda süren yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri, okul patronu Lokman Akkurt ve çevresindekiler tarafından darp edildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yarın okul önünde buluşarak açıklama yapacak.

Sendika yaşananlara dair yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Yasa dışı çalışmayı belgelemek isteyen sendika temsilcilerimize Güngören Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu patronu Lokman Akkurt ve çevresindekiler tarafından saldırıda bulunuldu. Arkadaşlarımız darp edildi. Yarın kurumun önünde buluşuyoruz. Arkadaşlarımıza yapılacak olan saldırıyı püskürtmek, bu mafya bozuntularını eğitim alanından söküp atmak sorumluluğumuzdur. Lokman Akkurt'u aynı özgüven ve 'cesaretle' yarın da yasa dışı çalışmayı yapmaya ve kurumunda olmaya davet ediyoruz."

Öğretmen Sendikası temsilcileri, daha önce de yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen yarıyıl tatilinde ders yapıldığı ihbarı üzerine gittikleri Ankara’daki Era Koleji Çayyolu Kampüsünde fiziki ve sözlü saldırıya uğramıştı.

Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı
Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı
23 Ocak 2025

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası özel sektör özel okul
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