Öğretmen Sendikası temsilcilerine saldırı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen yarıyıl tatilinde ders yapıldığı ihbarı üzerine dün gittikleri Ankara’daki Era Koleji Çayyolu Kampüsünde fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.

❗️Ankara | ERA KOLEJİ ÇAYYOLU KAMPÜSÜNDE TEMSİLCİLERİMİZE FİZİKSEL VE SÖZLÜ SALDIRI 🔴 Era Koleji Çayyolu Kampüsünde öğretmenlerin ara tatilde çalıştırılacağı haberini aldık, ders programları ve öğretmenlere iletilen mesajlar da elimize ulaşınca tatil programı başlamadan 2 gün… pic.twitter.com/YHGzNrLD5Q

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendika temsilcileri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ni hatırlatarak yarıyıl tatilinde öğretmenlerin çalıştırılamayacağını belirterek okul yönetimiyle görüşmek istedi.

Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz.

Okul yönetiminin dönüş yapmaması üzerine sendikanın Ankara temsilcileri özel okula gitti. Sınıfları gezme talepleri okul yönetimi tarafından reddedilen sendikacılara Murat Erdem isimli bir çalışan saldırdı. Murat Erdem, Öğretmenler Sendikası İl Temsilcisi Fatih Özbek’i yüzünden iterek darp etti.

Hukuki yollara başvuracaklarını duyuran sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sendikamız, ara tatil ve yarı yıl tatillerinde ders yapılamayacağını ifade eden Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. madde 7. fıkrası uyarınca ERA Koleji hakkında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Bakanlığın (MEB) Teftiş Kuruluna şikayet dilekçesini de sunmuştur.

“Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve özellikle müfettişleri (denetçiler), bu büyük hak gasbı ve sömürü karşısında iş işten geçmeden hareket etmek zorundadır.

“Aksi durumda, bu konuda sorumluluk alan Sendika temsilcilerimize bu şiddetin uygulanacağını ve bu suçların "yavuz hırsız" misali şiddetle bastırılmaya çalışılacağını tatil öncesinde hesaplarımızda paylaştığımız gönderilerde belirtmiştik.

“Sendikamızın tüm üyelerini, özel öğretim kurumlarında çalışan tüm eğitim emekçilerini bu hadsiz saldırılar ve yasa dışılığa karşı bütünlüklü bir dayanışmaya çağırıyoruz.”