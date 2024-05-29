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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 21:38
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:58
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Öğretmen Sendikası'ndan gözaltına alınan üyeleri için yürüyüş

Sultanahmet Meydanı'ndan Beyazıt Meydanı'na yürüyen öğretmenler, meslektaşlarının Ankara'da MEB önünde gözaltına alınmasını protesto etti.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Öğretmen Sendikası'ndan gözaltına alınan üyeleri için yürüyüş

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), Ankara’da bugün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde 11 üyesinin ve iki destekçilerinin gözaltına alınmasını İstanbul'da protesto etti.

Dört gündür nöbet tuttukları Sultanahmet'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden yürüyüşe başlayan Öğretmen Sendikası, "Taban maaş, süresiz sözleşme, eğitim iş kolu, hakkımız olanı alacağız" yazılı pankart taşıdı.

Polis, Beyazıt Meydanı'na kadar süren yürüyüş boyunca öğretmenleri engellemeye çalıştı.

Polisin engellemelerini her defasında aşan öğretmenler, yürüyüş boyunca "Mücadele dersini öğretmenler verecek", "Patroncu, yalancı Yusuf Tekin istifa", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Öğretmen Sendikası MYK Üyesi Ozan Fındık, "Bu sizin eseriniz. Öğrencilerimizle, işyerimizde, derslerimizde değiliz haklarımız peşinde koşmak için sokaklardayız. Siz yarattınız bunu. Eğitimi patronların çıkarına bıraktınız. Böyle bir hayatı kabul etmiyoruz" dedi.

Eğitim-Sen, DİSK/Enerji-Sen ve Mücadele Birliği üyelerinin de destek verdiği yürüyüşün ardından öğretmenler Beyazıt Meydanı'nda açıklama yaptı. 

"Tek dertleri daha fazla para kazanmak"

Öğretmen Sendikası Bölge Temsilcisi Damla Topuz, basın açıklamasında şunları kaydetti: 

"Bizim taban maaş hakkımız vardı. Tabii bu patronların işine gelmedi. Çünkü patronların derdi eğitim değil. Çocuklarınızı gönderdiğiniz özel okullar sizin çocuklarınıza eğitim verme derdinde değil.

Tek bir dertleri var; daha fazla para kazanmak. Oralar okul değil, ticarethane.Yusuf Tekin de o ticarethanelerin bakanı. Patronların bakanı.

Biz sesimizi çıkardığımızda ise karşımıza polisi diktiler. Şiddet uyguladılar, gözaltına aldılar. Niçin? Asgari ücretler çalışmayalım dediğimiz için gözaltına aldılar."

Açıklamanın ardından öğretmenler, Sultanahmet'e geri dönerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki nöbet eylemini sürdürdü.

Gözaltılar serbest bırakıldı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı önünde gözaltına alınan aralarında Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin de bulunduğu 13 kişi, gece yarısı serbest bırakıldı.

Öğretmen Sendikası'nın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Nöbetimiz 4. gününde gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Baskılar, gözaltılar bizi yıldıramayacak! Taban Maaş ÖMK’ye!" denildi.

Fotoğraf: Öğretmen Sendikası/X

(AD) 

öğretmen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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