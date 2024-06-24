Öğretmen olmak için şartlar değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçlerinin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Yakın zamanda Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifiyle, öğretmen olmanın şartlarını değiştirilecek.

Teklifte, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını öngörüyor. Bu düzenlemeye ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sürecinde 'revizyon yapılmasını elzem gördüklerini’ söyledi.

Bakan Tekin, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Türkiye'de öğretmen yetiştirme sürecine bakmak lazım. Ortaöğretim dediğimiz lise mezunu kişilerin öğretmen olduğu bir süreçten başlıyoruz, zamanla öğretmenler için ayrı okullar, enstitüler. Türkiye'de metodoloji değişiyor. Bir bu boyutu var. İkinci boyutu, dünyadaki uygulamalara bakmamız lazım. Artık lisans eğitiminin yanına gerekli formasyonların olduğu bir süreç öne çıkıyor. Lisans eğitimini bitiren kişilere 600 saate kadar eğitim veren ülkeler var. Bizde ise lisansı bitiren arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda 90 saat uygulama eğitimi alıyor. Burası sadece ve sadece öğretmen adayları için değil. Bizim öğretmenlerimizin hizmet içi programlarının da organize edileceği bir yer. Buradaki eğitimi biz verecek değiliz. Eğitim fakültesindeki akademisyenlerle bu süreci yürüteceğiz.”

Öğretmen atamaları ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmenlerin devamsızlık hakkı ne kadar, Kanun neleri kapsıyor?

Öğretmen atamaları ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde eğitimden geçirildikten sonra atanacak.

NTV’de yer alan habere göre, mevcut öğretmenler için de eğitim planlaması yapılacak. Müfettişler okullarda denetimler gerçekleştirecek.

Denetimlerde yetersiz görülen öğretmenler, akademide eğitime tabii tutulacak. İkinci değerlendirmede de yetersiz bulunanlar, genel idare hizmetine alınacak.

Kanunu'nun içeriğinde neler var?

Akademide öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak. Eğitim alacak her aday güvenlik soruşturmasından geçecek.

Akademide her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Derslerin geçme notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olarak belirlendi. Bir derste başarısız olanlara ek bir sınav hakkı verilecek.

Ek sınavda da 60'ın altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.

Adayların edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamına ne kadar yansıttığı da ölçülecek. Uygulamalı derslerden 70'in altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.

Öğretmenlerin devamsızlık hakkı kaç gün?

Öğretmenlere her dönem için 5 gün devamsızlık hakkı verilecek.

Öğretmen adaylarının sağlık raporu ile 20 gün ve üzeri ile devamsızlık yapmaları halinde ise kayıtları bir sonraki döneme kadar dondurulacak.

6 gün ve üzeri devamsızlık yapanların akademiden gönderilecek.

Öğretmen adayları, akademideki eğitimleri boyunca tıpkı bir öğrenci gibi disiplin cezalarına da tabii olacak.

Yasadışı örgüt ve siyasi propaganda yapan, eyleme katılan, şiddete teşebbüs eden veya sözlü veya cinsel tacizde bulunanlar ise akademiden atılacak.

(RT)