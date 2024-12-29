Öğretmen ‘öğrencilere cinsel istismar’ suçundan tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan bir anaokulunda görevli öğretmen A. A., cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, A. A. anaokulu öğretmenliği bölümünde okuyan ve yanında staj yapan C. Y. ile I. K. isimli iki lise öğrencisine sözlü tacizde bulundu.

Öğrencilerin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A. A. "Cinsel taciz" suçundan tutuklandı. Ayrıca A. A.'nın açığa alındığı belirtildi.

(AD)