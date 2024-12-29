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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 14:26
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 14:34
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Öğretmen ‘öğrencilere cinsel istismar’ suçundan tutuklandı

Marmaris’teki bir anaokulunda görevli olan öğretmen A. A., yanında staj yapan iki lise öğrencisine cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öğretmen ‘öğrencilere cinsel istismar’ suçundan tutuklandı
*Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan bir anaokulunda görevli öğretmen A. A., cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, A. A. anaokulu öğretmenliği bölümünde okuyan ve yanında staj yapan C. Y. ile I. K. isimli iki lise öğrencisine sözlü tacizde bulundu.

Öğrencilerin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A. A. "Cinsel taciz" suçundan tutuklandı. Ayrıca A. A.'nın açığa alındığı belirtildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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