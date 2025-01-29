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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 15:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 16:35
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Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin “Öğretmenler sınav sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra, başarılı görülürse atanacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
*Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah, Takvim ve A Haber ortak Youtube yayınında eğitim gündemine ilişkin konuştu.

Öğretmen atamalarındaki yeni sistem ve Milli Eğitim Akademisi’ne dair soruları yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarında yeni dönemin 1 Eylül'den itibaren başladığını söyledi.

Bugüne kadar devam eden yüzde 50 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve yüzde 50 mülakat sistemi sona erdiğini yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildiğini söyleyen Tekin, öğretmenler sınav sonuçlarına göre akademiye kabul edileceğini belirtti.

Tekin, öğretmenlerin 14 ay bir eğitim alacağını ve başarılı görülürse atanacağını ifade etti.

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"AGS, KPSS'den hem farklı hem benzer"

KPSS'nin genel memur ve kamu görevlisi istihdamıyla ilgili olduğunu ileri süren Tekin, "Biz, KPSS'den farklı olarak, kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte, atamaya esas teşkil eden bazı alan soruları soracağız. Sınavın neticesine göre Milli Eğitim Akademisi'nde ihtiyaç duyduğumuz branşlarda öğretmen adayı arkadaşlarımızı eğitime almış olacağız" dedi.

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"Akademiden başarılı olanlar atanacak"

Tekin, staj ve sınav sonuçların göre atamaların yapılacağını, "başarısız" bulunan adayların ise atamasının yapılmayacağını belirtti:

"14 ayın sonunda teorik sınavlardan elde ettiği başarı, uygulamaya gittiği okullarda kendileri verilen notlarla beraber, başarılı arkadaşlarımızın bir puan listesi ortaya çıkacak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz, atama yapacağımız okulların listesini kendileri paylaşacağız. Puan üstünlüğüne göre tercihte bulunacak ve okullara yerleşecekler. Süreçte başarısız olan arkadaşlarımızın da atamasını yapmamış olacağız. O da artık bir dahaki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilir."

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"Sınava girecek adaylar müfredatı okumalı"

Tekin konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından (13 Temmuz'da) yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Akademi Giriş Sınavı Milli Eğitim Akademisi
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