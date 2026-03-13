Öğrenme ortamlarında barış kültürünü nasıl kurabiliriz?

Öğrenme ortamlarında barış kültürünü güçlendirmek, eşitlikçi ve adil bir okul iklimi üzerine birlikte düşünmek amacıyla “Olumlu Okul İklimini Güçlendirmek” başlıklı çevrimiçi bir öğrenme programına Uluslararası Af Örgütü ev sahipliği yapacak.

Diyalog ve eleştirel düşünme

Beş hafta sürecek program, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı başlayacak ve 30 Nisan 2026 Perşembe akşamı sona erecek. Oturumlar, bu tarih aralığında her Perşembe günü 19.30-22.00 saatleri arasında, Berfin Azdal kolaylaştırıcılığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Programa başvurmak isteyenler için son tarih ise 20 Mart 2026 olarak açıklandı.

Programda, katılımcılar kendi deneyimlerinden hareketle öğrenme ortamlarını birlikte değerlendirecek; okul içindeki ilişkiler, normlar ve güç dinamiklerini görünür kılmaya odaklanacak. Diyalog ve eleştirel düşünme yoluyla ortak öğrenme süreçlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, daha eşitlikçi ve kapsayıcı öğrenme alanları oluşturmak için mevcut pratikler yeniden ele alınacak.

Programın kapsamı ne olacak?

Kapalı bir deneyimsel öğrenme grubu olarak kurgulanan programa en fazla 25 kişi kabul edilecek. Program yalnızca öğretmenlerin katılımına açık olacak. Katılımcılardan tüm oturumlara eksiksiz katılım beklenirken, başvuruların çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.

Program kapsamında ilk oturum 26 Mart 2026’da “Kolektif Öğrenme Sözleşmesi ve Olumlu Okul İklimine Giriş” başlığıyla yapılacak. İkinci oturum 2 Nisan 2026’da “Öğrenme Ortamlarında Barış Kültürünü İnşa Etmek”, üçüncü oturum ise 9 Nisan 2026’da “Öğrenme Ortamlarında Ayrımcılığın Önlenmesi ve Kapsayıcılığın Güçlendirilmesi” başlığıyla düzenlenecek. Dördüncü oturumda, 16 Nisan 2026’da “Olumlu Okul İklimi İçin Bireysel Çalışmalar: Etkinlik Planları” ele alınacak.

Program, 30 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek takip buluşmasıyla sona erecek.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

