ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 14:17 13 Mart 2026 14:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 14:37 13 Mart 2026 14:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Öğrenme ortamlarında barış kültürünü nasıl kurabiliriz?

Uluslararası Af Örgütü, öğretmenlere yönelik “Olumlu Okul İklimini Güçlendirmek” başlıklı çevrimiçi öğrenme programı düzenliyor. Program Berfin Azdal kolaylaştırıcılığında hayata geçirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öğrenme ortamlarında barış kültürünü nasıl kurabiliriz?
Pırlanta koleji öğrencilerinin serbest resim çalışması

Öğrenme ortamlarında barış kültürünü güçlendirmek, eşitlikçi ve adil bir okul iklimi üzerine birlikte düşünmek amacıyla “Olumlu Okul İklimini Güçlendirmek” başlıklı çevrimiçi bir öğrenme programına Uluslararası Af Örgütü ev sahipliği yapacak.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026

Diyalog ve eleştirel düşünme

Beş hafta sürecek program, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı başlayacak ve 30 Nisan 2026 Perşembe akşamı sona erecek. Oturumlar, bu tarih aralığında her Perşembe günü 19.30-22.00 saatleri arasında, Berfin Azdal kolaylaştırıcılığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Programa başvurmak isteyenler için son tarih ise 20 Mart 2026 olarak açıklandı.

Programda, katılımcılar kendi deneyimlerinden hareketle öğrenme ortamlarını birlikte değerlendirecek; okul içindeki ilişkiler, normlar ve güç dinamiklerini görünür kılmaya odaklanacak. Diyalog ve eleştirel düşünme yoluyla ortak öğrenme süreçlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, daha eşitlikçi ve kapsayıcı öğrenme alanları oluşturmak için mevcut pratikler yeniden ele alınacak.

Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğine Danıştay'dan ret
Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğine Danıştay'dan ret
26 Şubat 2026

Programın kapsamı ne olacak?

Kapalı bir deneyimsel öğrenme grubu olarak kurgulanan programa en fazla 25 kişi kabul edilecek. Program yalnızca öğretmenlerin katılımına açık olacak. Katılımcılardan tüm oturumlara eksiksiz katılım beklenirken, başvuruların çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.

Program kapsamında ilk oturum 26 Mart 2026’da “Kolektif Öğrenme Sözleşmesi ve Olumlu Okul İklimine Giriş” başlığıyla yapılacak. İkinci oturum 2 Nisan 2026’da “Öğrenme Ortamlarında Barış Kültürünü İnşa Etmek”, üçüncü oturum ise 9 Nisan 2026’da “Öğrenme Ortamlarında Ayrımcılığın Önlenmesi ve Kapsayıcılığın Güçlendirilmesi” başlığıyla düzenlenecek. Dördüncü oturumda, 16 Nisan 2026’da “Olumlu Okul İklimi İçin Bireysel Çalışmalar: Etkinlik Planları” ele alınacak.

Program, 30 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek takip buluşmasıyla sona erecek.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Af Örgütü okul eğitimde insan hakları okul iklimi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git