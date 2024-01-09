Öğrenme Modülü videosu TAPV Akademi’de yayında

CİSÜ Platformu üyelerinin katkılarıyla yürütülen kampanya kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadınların sağlık sistemindeki haklarını anlatan öğrenme modülü videolarına TAPV Akademi’den ulaşabilirsiniz.

Yasal çerçeveler

Öğrenme modülü videosu kadına yönelik şiddetin türlerini, şiddet döngüsünü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadınların şiddete maruz bırakılmaları durumunda sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğini, kadına yönelik şiddetle ilgili hizmet alınabilecek kurum ve kuruluşlarla ilgili detaylı bilgilendirme yaparak nitelikli sağlık hizmeti ile pek çok şiddet vakasının önlenebileceğinin önemini vurgulayarak koruyucu-önleyici yasal çerçevelerin ve uygulamaların öneminin altını bir kez daha çiziyor.

Siz de #şikayetimvar hashtag’ini kullanarak sosyal medya üzerinden kampanya postlarını paylaşabilir, kampanyaya destek olabilir, kişisel deneyimlerinizi bu hashtag altında paylaşarak kampanyanın görünürlük kazanmasına ve pek çok kadın ve ev içi şiddete maruz kalan tarafından bilinir olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Videoları buradan izleyebilirsiniz.

Kampanya, kısa süre içerisinde yaklaşık 250 bin kişiye ulaştı ve pek çok basın yayın organının da dikkatini çekmeyi başardı.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmet Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütüyor.

Bu proje kapsamında CİSÜ Platformu Kadın+ Sağlığı Grubu ortaklığı ve işbirliğinde yürütülen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününden başlayarak, 16 Günlük Aktivizm haftasını kapsayarak devam eden #şikayetimvar kampanyası, kadınlara nitelikli sağlık hizmeti almanın şiddetin önlenmesinde ne kadar büyük ve önemli bir rolü olduğunu anlatmaya, kadının sağlık sistemindeki haklarıyla ilgili detaylı bilgilendirme yapmaya hız kesmeden devam ediyor.

(EMK)