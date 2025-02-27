Öğrencisine cinsel saldırıda bulunan müzik öğretmenine hapis cezası

İstanbul’da bir özel bir müzik kursu öğrencisi müzisyen H.A., eski müzik öğretmeni Samuel M. hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtı.

İlk derece mahkemesi, sanığın suçlamaları reddetmesi ve delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verirken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, istinaf başvurusu üzerine yerel mahkemenin kararını bozarak sanığa 2 yıl hapis cezası verdi.

20 Ağustos 2021’de İstanbul Fatih’te Samuel M. H.A.’ya mesaj atarak onu evine davet etti. H.A. buluşmayı bir kafede gerçekleştirmeyi önerse de, M.’nin ısrarı üzerine onun evine gitti.

Evde sohbet sırasında Samuel M.’nin cinsel içerikli sorular sormaya başladığı, H.A.’nın rahatsızlık duyduğu ve arkadaşlarından yardım istediği, ardından sanığın vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği belirtildi.

Sanık suçlamayı reddetti

H.A., olaydan sonra yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken Samuel M.’nin iki gün boyunca kendisine pişmanlık mesajları attığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yerel mahkeme, dosyada tanık bulunmaması, kamera kaydı olmaması ve somut delillerin yetersizliği gerekçesiyle M.’nin beraatine karar verdi.

Bu karar üzerine H.A.’nın avukatları Eren Keskin, Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun istinaf başvurusunda bulundu.

İstinaf Mahkemesi: 2 yıl hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın H.A.'ya sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıda bulunduğuna hükmetti.

Mahkeme, sanığın olay sonrası attığı mesajları itiraf niteliğinde kabul ederek 2 yıl hapis cezası verdi.

Kararın gerekçesi

H.A., sanığın 8 yıl boyunca hocası ve güvendiği bir kişi olduğunu belirtti. Sanığın, H.A.'ya “Bir oyun oynayalım, güvenilir bir arkadaşınla bir günlük bir şey yaşarsın ve kimseye söylemezsin” diyerek cinsel birliktelik teklifinde bulunduğu belirlendi.

H.A.'nın evde panik halinde arkadaşlarından yardım istediğine dair mesajları dosyaya sunuldu.

Sanığın, olay sonrası H.A.'ya pişmanlık ve özür içerikli mesajlar attığı bilirkişi raporuyla doğrulandı.

Sanık, yargılama boyunca inkârcı bir tutum sergiledi ve pişmanlık göstermedi.

Mahkeme, sanığa 2 yıl hapis cezası verirken herhangi bir indirim uygulanmamasına karar verdi.

Sanık avukatı iddiaları reddetti

Sanık avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olayın rızaya dayalı bir sohbetten ibaret olduğunu iddia etti. Kararın temyize götürüleceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yerel mahkemenin beraat kararına itiraz etti

Süreci en başından beri takip eden İstanbul'da bir müzisyenin eski öğretmeni tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açılan davada, yerel mahkemenin beraat kararı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlığın avukatları, mağdurun beyanlarının somut delillerle desteklendiğini belirterek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Avukat Hatice Boz, yerel mahkemenin beraat kararına itiraz ederek, sanığın eylemlerinin sarkıntılık düzeyini aştığını ve cinsel saldırı suçunun tüm unsurlarını taşıdığını savundu.

Bakanlık: Yargıtay kararları göz ardı edilemez

Dilekçede, Yargıtay'ın benzer olaylarda cinsel saldırı suçuna ilişkin verdiği kararların dikkate alınması gerektiği ifade edilerek, sanığın "cinsel taciz" değil, doğrudan "cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması gerektiği savunuldu.

Ayrıca, sanığın mağdur ile arasındaki güven ilişkisinden faydalandığı belirtilerek, cezanın ağırlaştırılması gerektiği öne sürüldü.

İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Samuel M. H.A.’yı cinsel saldırıda bıraktığı belirtildi. H.A., uzun yıllar boyunca Samuel M.’den müzik dersi aldığını ve ona güvendiğini belirtti

Olay günü, sanığın daveti üzerine bir kafede buluştuklarını, ardından M. ısrarıyla evine gittiklerini ifade etti

Evde sohbet sırasında M. kendisine cinsel içerikli sorular sorduğunu, "Bugüne kadar biriyle birlikte oldun mu?" ve "En son ne zaman seks yaptın?" gibi sorular yönelttiğini söyledi. H.A., sanığın kendisine fiziksel temas kurarak göğüslerine ve bacaklarına dokunduğunu, yaşadığı şok nedeniyle eliyle iterek uzaklaştırıp evden kaçtığını beyan etti Olayın ardından sanığın, H.A.’ya pişmanlık duyduğunu belirten mesajlar gönderdiği tespit edildi

Sanığın yakalanmasına yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığı, bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. İddianamede, tüm dosya kapsamının incelendiği ve sanığın H.A.’ya yönelik cinsel saldırı suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek şu değerlendirme yapıldı. H.A. ile sanık arasında herhangi bir husumetin olmadığı, dolayısıyla mağdurun iftira atmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı vurgulandı.

Sanığın cinsel dürtülerini tatmin amacıyla H.A.’ya fiziksel temasta bulunduğu ve TCK’nın 102. maddesi kapsamında “Cinsel Saldırı” suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Mahkemenin delilleri değerlendirerek sanığın cezalandırılmasına karar vermesi talep edildi

Sanık hakkında Anayasa Mahkemesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde güvenlik tedbirlerinin uygulanması istendi.

(EMK)