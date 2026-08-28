Öğrencilerin okula uyum haftasında velilere idari izin verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenecek okula uyum programına ailelerin de katılacağını duyurdu.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde çocuğunun uyum eğitimine katılabilecek.

İdari izin öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine göre düzenlenecek ve günlük üç saati aşamayacak.

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İzin yalnızca uyum haftasını kapsıyor

MEB’in açıklamasına göre idari izin uygulaması 7-11 Eylül’deki uyum haftasıyla sınırlı olacak.

Bakanlık, öğrencilerin yeni eğitim ortamına uyumunu desteklemek amacıyla ailelerin de sürece katılmasını hedeflediğini belirtti.

Uyum programı kapsamında ailelerin okul ve öğretmenlerle iletişim kurması, öğrencilerin eğitim ortamını tanıması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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“Ailemle Okul Yolu Programı” yıl boyunca sürecek

Aile katılımına yönelik çalışmalar uyum haftasının ardından da devam edecek.

MEB, aile katılımı, gelişim ve rehberlik çalışmalarını “Ailemle Okul Yolu Programı” adı altında bir araya getirerek 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürmeyi planlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılında birinci dönem ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

(NÖ)