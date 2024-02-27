Öğrencileri tacize maruz bırakan müdür yardımcısına 3 yıl 9 ay hapis

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bir lisede 43 öğrenciye cinsel tacizde bulunmaktan 22 ay 15 gün hapis cezası verilen müdür yardımcısı Burak E. hakkında yedi öğrencinin daha şikayetiyle açılan davanın karar duruşması Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Cinsel taciz", “Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “Basit cinsel saldırı” suçlamalarıyla yargılanan Burak E., duruşmaya bulunduğu kentten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, Baro’nun Çocuk Hakları Merkezi avukatları, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticileri, Eğitim Sen Şırnak yöneticileri duruşma salonunda hazır bulundu.

MA’nın haberine göre; yedi öğrencinin şikayetiyle süren davada savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti.

Savcı, öğrencilerden Ş.S.’nin dosyadan çıkarılmasını, öğrencilerden B.Ç. ve E.Y. yönünden beraat kararı verilmesini, öğrencilerden E.İ., B.Y., Z.Y. ile B.İ.'ye yönelik eylemlerinden kaynaklı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Beraat değil cezalandırılması gerekiyor"

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, “sanığın birçok kişiye benzer nitelikte eylemlerde bulunduğunu” belirterek, “Buna rağmen halen somut delil isteniyor. Dosyanın genel durumu nazara alındığında Ş.S. yönünden beraat değil kesinlikle failin cezalandırılması gerekiyor. Suç tarihi 2018’dir. Bölgenin koşulları da göz önünde bulundurulduğunda bu 6 yıllık süreç mağdurları ve ailelerinin baskı altına alınmasına neden olmuştur. Toplumda da böyle bir suçla itham edilmek istemediklerinden dolayı bir kısmı zamanla şikayetlerinden vazgeçmiştir. 6 yıl boyunca sürekli gelip mahkemede ifade vermek istemedikleri için böyle bir karar vermişlerdir. Ş.S. 15 yaşından küçük olduğu için failin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz ve sanığın tutuklanması gerekir çünkü bu tür eylemlerde bulunan bir insanın halen dışarıda olması ve böyle bir potansiyelinin varlığı nedeniyle hükmen tutuklanmalıdır” dedi.

Dört çocuk için ceza verilmedi

Diğer avukatların da savunmalarının ardından sanık söz aldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Burak E. beraat talep etti.

Savunmaların ardından karar veren mahkeme heyeti, öğrencilerden, Z.Y. yönünden “cinsel taciz” suçundan 7 ay 15 gün hapis ceza verilmesine ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına (HAGB); E.Y. yönünden 7 ay 15 gün ceza verilmesine ve cezanın HAGB’ye bırakılmasına hükmetti.

Öğrencilerden B.S. yönünden ise “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıl 9 ay ceza verilmesine karar verdi. Mahkeme bu karara HAGB uygulamadı. Mahkeme, müdür hakkından şikayetçi olan ve istismara maruz bırakıldıklarını belirten dört çocuk yönünden ise sanığın beraatine karar verdi.

(RT)