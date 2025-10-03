Öğrencilerden Boğaziçi yurtlarındaki hijyen sorunlarına tepki

*Öğrenciler, güvenlik gerekçesi ile isimlerinin yayınlanmasını istemedi.

İnşaatı tamamlanmadan açılan 1. Kuzey Yurdu’ndaki öğrenciler, su baskınlarından bozuk asansörlere, çalışmayan mutfaklardan ücretli çamaşırhane uygulamasına kadar birçok problemle karşı karşıya olduklarını dile getiriyor.

Boğaziçili öğrencilerden ücretli çamaşırhane protestosu

İnşaat bitmeden açılan yurt

Psikoloji öğrencisi N.S., yurda ilk girdiği günü şöyle anlatıyor:

“Yataksız bazalar, inşaat pislikleri, tamamlanmamış banyolarla doluydu yurt. Duş, tuvalet, yemek yapma, çamaşır yıkama gibi temel insan ihtiyaçlarından yoksun bırakıldık. Asansörlerin tamamının bozuk olduğu günler oldu.”

Çeviribilim öğrencisi S.Y. ise başvuru sırasında ücretsiz görünen çamaşırhane hizmetinin daha sonra kaldırıldığını, yerine merkezi ve ücretli bir sistem getirildiğini söylüyor:

“Başvurular yapıldıktan sonra internet sitesinden bu bilgi silindi. Öğrencilere, daha önce ücretsiz olan bir hizmetin bedeli ödetilmeye çalışılıyor.”

Su baskınları ve hijyen sorunları

Öğrencilerden biri, odasını her gün su bastığını şu sözlerle aktarıyor:

“Etrafta malzeme olmadığı için peçetelerle suyu kendimiz temizledik. Koridorlarda da aynı durum vardı. Tuvaletin tavanından su aktı, pis bir şekilde bırakıldı, yine biz temizlemek zorunda kaldık.”

Leğenli eylem

Öğrenciler, ücretli çamaşırhane uygulamasını ve hijyen sorunlarını protesto etmek için yurtta “leğenli eylem” başlattı. Çamaşırlarını leğenlerde yıkayıp balkonlara asan öğrenciler, aynı zamanda bi dilekçe kampanyası yürütüyor. 26 Eylül gecesi ise yurtta tencere–tava eylemi yaparak sorunlarını görünür kıldılar.

“Eve çıkmayı düşünüyorum”

Sosyoloji öğrencisi G.G., yaşadığı sorunların dayanılmaz boyuta ulaştığını belirterek şunları söylüyor:

“Bir evin kirasını karşılayacak durumum olmamasına rağmen eve çıkmayı düşünüyorum. İnsan duş aldığında odasını su basmasına, kilitsiz kapılara ne kadar dayanabilir ki?”

N.S. de mental sağlığının olumsuz etkilendiğini, bu yüzden yurtta kalmayı bırakarak tanıdığında kalmaya başladığını ifade ediyor.

Talepler

Öğrenciler, üniversite yönetiminden yıllardır ücretsiz olan çamaşırhane hizmetinin geri getirilmesini, yurtlardaki hijyen sorunlarının çözülmesini ve güvenli yaşam koşullarının sağlanmasını talep ediyor. Aksi halde protestolarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurguluyor.

(NNN/EMK)