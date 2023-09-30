Öğrenciler vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusunu nereye yapsın?

Cumhurbaşkanlığınca açıklanan, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarlarda teknolojik destek sağlanacağı bilgisi sonrası, nereye başvuru yapılacağı merak konusu oldu. 'Genç Kart'ın kullanımı nasıl yapılır?

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri, vergisiz telefondan ve bilgisayardan yararlanabiliyor.

Cumhurbaşkanının açıklamasına göre, cep telefonu piyasa fiyatının yüzde 44.4’ü, bilgisayar piyasa fiyatının yüzde 16.7’sine varan bir oranda devlet öğrencilere telefon ve bilgisayar alımında indirim sağlayacak.

Peki, 5.500 TL tutarına kadar teknolojik destekten faydalanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? Vergisiz bilgisayar alma şartları neler? Vergisiz telefon bilgisayar başvuru detayları haberimizde.

Donanımhaber'in paylaştığı bilgilere göre; vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvurmak için Genç Kart almak şart.

18 yaşında olan geçlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen bu kart, müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma olanağı sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesi üzerinden Genç Kart başvurusunda bulunulabilecek. Genç Kart’a sahip olunduktan sonra herhangi bir operatör veya mağazaya gidilerek kimlik ve öğrenci belgesi ile birlikte uygulama kapsamındaki telefon ve bilgisayarlar alınabilecek.

Vergisiz cep telefonu şartları neler?

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, vergisiz telefon satın alabilecek. Bu fırsat öğrencilere bir defaya mahsus sunulacak.

9500 TL’yi geçmeyen telefonlar ve bilgisayarlar için 5500 TL’ye kadar destek sağlanacak ancak Türkiye'de bilgisayar ve telefon fiyatları oldukça hızlı yükseldiğinden vergisiz telefon modelleri listesi gün geçtikte daha da daralacak.

Vergisiz telefon uygulamasının bir an önce başlatılması gerekiyor.

Genç kart nedir?

Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklerden belli oranda indirim veya bedava yararlanma imkanı sağlayan bir projedir.

Zamanla kullanım alanının genişletileceği açıklandı. Genç kart başvuru detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

(EMK)