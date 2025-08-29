Öğrenciler ve sanatçılar: Sinema-TV Merkezi yaşatılmalı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama Ve Araştırma Merkezi, devam eden hukuki sürece rağmen atanmış rektör Handan İnci’nin aldığı karar doğrultusunda yıkılmaya başlandı. MSGSÜ Sinema Öğrencileri Topluluğu başta olmak üzere okul bileşenleri yıkıma karşı bugün (29 Ağustos) Balmumcu yerleşkesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Halil Ergün, Cengiz Bozkurt, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, CHP PM Üyesi Baran Seyhan, Sinema Emekçileri Sendikası’ndan Galip Görür ve Yeliz Vurgun, yönetmen Ezel Akay, Sinema yazarı Olkan Özyurt ve Oyuncular Sendikasından Defne Beri gibi isimler katılım gösterdi.

“Binamızı geri istiyoruz”

MSGSÜ Sinema-TV Bölümü öğrencileri, mezunları ve mensuplarını temsilen rektörlüğe cevap vermek için söz alan Esin İşiten,

“Biz gerçeği biliyoruz. Ve binamızı geri istiyoruz. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Yıkımlarla, rapor oyunlarıyla, yalan açıklamalarla bizi susturamayacaksınız!” dedi.

Sonrasında sözü alan DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, sinemanın dönüştürücü etkisine atıfta bulunarak yıkım kararının geri alınmasını talep etti.

“Sinema sanatı başka bir dünyayı mümkün kalan bir sanattır. Sadece burada saklanan filmler hafıza, hatıra değil bugünü de değiştirip dönüştürme mücadelesinde değerlerimizdir. Bu kararın derhal geri alınmasını, binanın tekrar aktif kullanıma geri açılmasını talep ediyoruz.”

“İktidar akademi dünyasına rant gözüyle bakıyor"

CHP PM Üyesi Baran Seyhan ise yıkım kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ülkedeki iktidar anlayışı akademi dünyasına bir inşaat, rant gözüyle baktığı için bu ülkenin en kıymetli sinemacılarını yetiştirmiş olan Sinema TV Merkezi’nin öğrencilerinin, hocalarının, mezunlarının hiçbir görüşü olmadan, şeffaflıktan uzak bir şekilde bir inşaat çalışması yürütülüyor. Biz şeffaflık istiyoruz.”

Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı Galip Görür ise, “Bir söz vardır: ‘Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser’. Rant olarak işine gelmeyeni yok eder. Biz bu anlamda bu duruşun yanındayız, bu zihniyetin karşısındayız. Yaşasın sinema, yaşasın özgür sinema!” diyerek sözlerini bitirdi.

Devamında MSGSÜ Mezunu Sümeyye Köse tarafından okunan basın açıklamasında Merkez’in önemi vurgulandı:

“Prof. Sami Şekeroğlu’nun öncülüğünde kurulan bu merkez, yalnızca bir bina değil; sinema eğitimi, film koruma odaları, laboratuvarları, sinema salonları ve arşiviyle ülkemizde sinema için tasarlanmış tek bütünlüklü mimari yapıdır.”

“Yarım asırlık miras kaybedilmekte”

“Bu yıkım girişimi, çağdaş ve bilimsel bir anlayışla kurulmuş bir yapının yaşatılma imkanı varken geride korunacak hiçbir şey bırakılmamasının amaçlandığını açıkça ortaya koymaktadır. Yarım asırlık bilimsel ve sanatsal bir miras geri dönülmez şekilde kaybedilmekte ve öğrencilerin eğitim ile sanat üretme hakkı gasp edilmektedir.”

Talepler

● Bu kurumun yıkılmasını değil, korunmasını ve restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması,

● Öğrencilerin eğitim, üretim ve mekân haklarının güvence altına alınması,

● Türk sinemasının belleği olan film arşivinin yerinde yaşatılması.

Sinema eğitiminin başladığı merkez Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama Ve Araştırma Merkezi 1962 yılında sinema ve televizyon alanlarında araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, film, yayım, bilimsel çalışma ve eğitim amacıyla kuruldu. Türkiye’de sinema eğitiminin başladığı, arşiv ve dijital restorasyon çalışmalarının yapıldığı Merkez, sinema tarihi için önemli bir yer taşıyor. Türkiye’nin ilk sinema profesörlerinden Sami Şekeroğlu’nun adını taşıyan Sinema Televizyon Merkezi; Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad, İlhan Arakon, Nedim Otyam, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna gibi önemli yönetmen ve sinemacı isimlere ev sahipliği yaptı. Deprem riski, giriş yasağı ve yıkım ihalesi Atanmış rektör Handan İnci’nin aldığı kararlar ile 2019'un sonlarına doğru başlayan süreç doğrultusunda MSGSÜ Sinema-Televizyon bölümü öğrencileri üniversitelerinin sinema-televizyon bölüm kampüsü olan Balmumcu yerleşkesine girişi deprem riski ileri sürülerek engellenmişti. Deprem riski sebebi ile yıkılmak istenen Sinema-Televizyon Merkezi’ni 21 Ağustos 2024 tarihinde yapılan açıklamada Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’na taşınacağı belirtildi. Ancak deprem riski sebebiyle yaklaşık 5 yıldır atıl durumda bırakılan binada bu konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Öğrenciler kültür ve eğitim bakımından önem arz eden Sinema-TV Merkezi’nin önce atıl durumda bırakılmasına sonrasında ise yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri soruyor: Binamız neden kapatıldı? Kamuya açık şekilde açık ihale usulüyle 17.06.2025 tarihinde yapılan yıkım ihalesi, önce MSGSÜ Sinema TV Bölümü öğretim üyesi, sonrasında bölüm öğrencisi tarafından ihale yargıya taşındı. Üniversite yönetimi dün (28 Ağustos) “Balmumcu Yerleşkesi yıkım ihale işleminin iptali talebi reddedilmiştir” açıklaması yaptı. Aynı açıklamada üniversite yönetimi yerleşkenin depreme dayanıklı olmadığını belirtip arşivin yok edilmesine dair iddiaları yalanladı. “Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün talebi ile başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurumlarca alınan teknik raporlara göre Balmumcu Yerleşkesinin depreme dayanıklı ve güncel şartlara uygun şekilde yeniden inşası amacıyla arşivin uygun mekanlara taşınması, yerleşke için yeni projenin geliştirilmesi bilimsel raporlara dayalı ve şeffaflıkla yürütülmüş ve mevcuttaki depreme dayanıksız olan yapının yıkım ihalesi usule ve hukuka uygun olarak tesis edilmiştir. Sunulan tüm somut kanıtlar eşliğinde, kamuoyunda dile getirilen “Türk Film Arşivi’nin yok edildiği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

