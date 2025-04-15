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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 20:45
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 21:43
1 dk Okuma

"YÜKSEL DIŞARI, ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR"

Öğrenciler, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden hocalarını okuldan kovdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek üzere tertiplenen diploma iptali skandalına katılanlardan Prof. Yüksel Demir, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atanması sonrasında öğrencilerinin protestoları arasında okulu terk etmek zorunda kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğrenciler, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden hocalarını okuldan kovdu
Prof. Yüksel Demir özel güvenlik korumasında okuldan ayrılırken/Evrensel

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini imzalayanlar arasındaki Prof. Yüksel Demir'in Mimarlık Fakültesine dekan olarak atanmasını proteso ederek, iptal kararını neden onayladığını açıklamasını istediler. 

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025

Evrensel'in haberine göre, öğrenciler, fakülte mezunları ve akademisyenler Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Yüksel Demir’i kararı konusunda sorularını yanıtlaması için Ortabahçe olarak bilinen avluya çağırdı. 

Demir’in Ortabahçe'ye çıkmayacağını, yalnızca bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu (ÖTK) üyeleriyle görüşmek istediğini bildirmesi üzerine,  İTÜ Mimarlık Fakültesi ÖTK üyeleri bu kararın öğrenciler tarafından verileceğini söyleyerek topluca sınıflarına döndüler. Demir, öğrencilerin hınca hınç doldurduğu salonda soruları yanıtlamayacağını, gerekçelerini açıklamayacağını söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Öğrencilerin Prof. Demir'e yönelttikleri sorular şunlardı:

  • Neden imza attınız?
  • Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız?
  • Sizce diploma iptali ve tutuklama raslantı mı?
  • İmza atmama şansınız var mıydı?
  • Nasıl dekan olarak atandınız?
  • Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?

Prof. Yüksel Demir'in sorularına yanıt vermeyi reddetmesi üzerine öğrenciler “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla atanmış dekanlarını protesto ederken Prof. Demir okulu özel güvenlik görevlileri korumasında terk etmek zorunda kaldı. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
itü Ekrem İmamoğlu'nun diploması
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