Öğrenciler, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden hocalarını okuldan kovdu

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini imzalayanlar arasındaki Prof. Yüksel Demir'in Mimarlık Fakültesine dekan olarak atanmasını proteso ederek, iptal kararını neden onayladığını açıklamasını istediler.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

Evrensel'in haberine göre, öğrenciler, fakülte mezunları ve akademisyenler Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Yüksel Demir’i kararı konusunda sorularını yanıtlaması için Ortabahçe olarak bilinen avluya çağırdı.

Demir’in Ortabahçe'ye çıkmayacağını, yalnızca bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu (ÖTK) üyeleriyle görüşmek istediğini bildirmesi üzerine, İTÜ Mimarlık Fakültesi ÖTK üyeleri bu kararın öğrenciler tarafından verileceğini söyleyerek topluca sınıflarına döndüler. Demir, öğrencilerin hınca hınç doldurduğu salonda soruları yanıtlamayacağını, gerekçelerini açıklamayacağını söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Öğrencilerin Prof. Demir'e yönelttikleri sorular şunlardı: Neden imza attınız?

Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız?

Sizce diploma iptali ve tutuklama raslantı mı?

İmza atmama şansınız var mıydı?

Nasıl dekan olarak atandınız?

Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?

Prof. Yüksel Demir'in sorularına yanıt vermeyi reddetmesi üzerine öğrenciler “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla atanmış dekanlarını protesto ederken Prof. Demir okulu özel güvenlik görevlileri korumasında terk etmek zorunda kaldı.

(AEK)