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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 10:38
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Öğrenci yurdu eğitim alanına dönüşüyor: MSGSÜ öğrencileri karara tepkili

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencisi Yağmur, Ortaköy Kadın Öğrenci Yurdu'nun yurt olarak kullanılmasını engelleyen ve eğitim alanına dönüştüren son kararı, "öğrencilerin barınma ve eğitim hakkına vurulan bir darbe" olarak nitelendirdi.

Aytok Efe Bastacıoğlu

Aytok Efe Bastacıoğlu

Aytok Efe Bastacıoğlu

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ait Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu binası görülmektedir. Bina, modern bir tasarıma sahip olup, dış cephesi beyaz ve mavi renklerle kaplanmıştır. Binanın ön cephesinde, camlı bir giriş bölümü yer almakta ve binanın adı olan "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu" yazısı bu girişin üst kısmında mavi zemin üzerine beyaz harflerle yazılmış olarak görünmektedir.
Fotoğraf: Google StreetView

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Kayyum Rektörü Handan İnci, aldığı tartışmalı kararlarla bir kez daha gündeme geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nun Balmumcu Yerleşkesinin deprem yenileme süreci tamamlanıncaya kadar “eğitim-öğretim mekanına duyulan ihtiyaç” gerekçesiyle yurt hizmetine kapatılacağı kararı okulun internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Bu karar, üniversite bileşenlerine danışılmadan alınmış olması ve öğrencilerin barınma haklarını ihlal etmesi nedeniyle büyük tepki topladı.

Bu kararı bianet'e değerlendiren MSGSÜ öğrencilerinden Yağmur, üniversitenin ve öğrencilerin haklarının gasp edildiğini vurgulayarak, "Üniversiteler özgür olana, LGBTİ+ fobi, taciz ve çeşitli baskılar son bulana dek bizler kampüslerde ve sokaklarda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yağmur, Balmumcu Yerleşkesi'nin 2019 yılında kapatılmasıyla başlayan süreci hatırlatarak, "Film Arşivi’nin Bomonti Kampüsü otoparkına taşınmasıyla, üniversitenin, arşivin ve öğrencilerin hakları rektörlük tarafından gasp edildi" diye konuştu.

Yağmur, Ortaköy Kadın Öğrenci Yurdu'nun yurt olarak kullanılmasını engelleyen ve eğitim alanına dönüştüren son kararı, "öğrencilerin barınma ve eğitim hakkına vurulan bir darbe" olarak nitelendirdi.

Yağmur ayrıca, rektör Handan İnci’nin öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik baskıcı politikalar uyguladığını belirterek, "Üniversiteler özgür olana kadar mücadelemiz sürecek. Kayyum rektörleri hem şehirlerden hem de üniversitelerden göndereceğiz” dedi.

Yağmur, birçok öğrencinin bu karar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, tepkili olduklarını söyledi.

(AEB/EMK)

üniversite adayları üniversite eğitimi yurt sorunu barınma hakkı mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi
Aytok Efe Bastacıoğlu
Aytok Efe Bastacıoğlu
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Ağustos 2024 bianet stajyeri. İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu. 2022'de Saran Holding'de, 2023'te PİKAN Sivil Toplum Ajansı'nda staj yaptı.

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