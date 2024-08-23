Öğrenci yurdu eğitim alanına dönüşüyor: MSGSÜ öğrencileri karara tepkili

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Kayyum Rektörü Handan İnci, aldığı tartışmalı kararlarla bir kez daha gündeme geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nun Balmumcu Yerleşkesinin deprem yenileme süreci tamamlanıncaya kadar “eğitim-öğretim mekanına duyulan ihtiyaç” gerekçesiyle yurt hizmetine kapatılacağı kararı okulun internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Bu karar, üniversite bileşenlerine danışılmadan alınmış olması ve öğrencilerin barınma haklarını ihlal etmesi nedeniyle büyük tepki topladı.

Bu kararı bianet'e değerlendiren MSGSÜ öğrencilerinden Yağmur, üniversitenin ve öğrencilerin haklarının gasp edildiğini vurgulayarak, "Üniversiteler özgür olana, LGBTİ+ fobi, taciz ve çeşitli baskılar son bulana dek bizler kampüslerde ve sokaklarda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yağmur, Balmumcu Yerleşkesi'nin 2019 yılında kapatılmasıyla başlayan süreci hatırlatarak, "Film Arşivi’nin Bomonti Kampüsü otoparkına taşınmasıyla, üniversitenin, arşivin ve öğrencilerin hakları rektörlük tarafından gasp edildi" diye konuştu.

Yağmur, Ortaköy Kadın Öğrenci Yurdu'nun yurt olarak kullanılmasını engelleyen ve eğitim alanına dönüştüren son kararı, "öğrencilerin barınma ve eğitim hakkına vurulan bir darbe" olarak nitelendirdi.

Yağmur ayrıca, rektör Handan İnci’nin öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik baskıcı politikalar uyguladığını belirterek, "Üniversiteler özgür olana kadar mücadelemiz sürecek. Kayyum rektörleri hem şehirlerden hem de üniversitelerden göndereceğiz” dedi.

Yağmur, birçok öğrencinin bu karar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, tepkili olduklarını söyledi.

(AEB/EMK)