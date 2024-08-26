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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 17:10
3 dk Okuma

Öğrenci çok, yeterli barınma kapasitesi yok

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından kayıt süreci de tamamlandı. Mevcut ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerin çoğu devlet yurtlarında kalmak için başvuruda bulunuyor ancak öğrenci çok, yeterli kapasite yok.

Pınar Öztürk

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Pınar Öztürk

Pınar Öztürk

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Görseli Büyüt
Öğrenci çok, yeterli barınma kapasitesi yok
*Fotoğraf: /Sivil Alan Araştırmaları

Türkiye’de on binlerce öğrenci her yıl tercih döneminde karamsarlıkla boğuşuyor. Öğrenciler ve aileleri, üniversitelerin eğitim kalitesi yerine ilk olarak ‘barınma sorununu’ düşünmek zorunda kalıyorlar.

Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerin çoğu devlet yurtlarında kalmak için başvuruda bulunuyor ancak öğrenci çok, yeterli kapasite yok.

Bu yıl üniversite tercihi yapan öğrenciler bianet’e bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

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İki kardeş aynı şehri tercih etti

Antalya’da yaşayan E. D. ile ağabeyi D. D. üniversiteye bu yıl yerleşti.

Yeni üniversiteli kardeşler, ailelerinin ekonomik durumu ve artan maliyetler nedeniyle aynı şehri tercih etmek zorunda kaldılar.

E.D. Çankırı Üniversitesi hemşirelik, D.D. ise Çankırı Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

E. D. ağabeyinden yüksek puan almasına rağmen ailesini zora sokmamak için ağabeyiyle aynı şehri yazmak zorunda kaldığını belirtti.

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"KYK yurtlarının koşulları kötü"

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtları tercih etmek istemediklerini ifade eden E.D. ve D.D. yurtların koşullarına işaret etti.

E.D. ve D.D., devlet yurdunu tercih etmemelerinin başlıca nedenleri arasında yurt yemeklerinin kötü olması, zehirlenmeler, asansör düşmeleri gibi kamuoyuna yansıyan olayları sıraladı.

E. D. çoğu arkadaşının da ekonomik kriz nedeniyle şehir dışında üniversite tercihi yapmadığını belirtti.

Antalya’da D.K. de üniversiteye bu yıl yerleşti. D. K., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hemşirelik bölümünü kazandı.

Ailesinin ev kirası ve özel yurt ücretini karşılamayacağını belirten D.K. istemediği halde KYK yurduna başvurduğunu söyledi. D.K., KYK yurdunun çıkmaması halinde ne yapacaklarını pek düşünmediklerini, uygun fiyatlı apart bakabileceklerini ifade etti.

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Türkiye'de toplam 850 KYK yurdu var, yurtların 962 bin kapasite bulunuyor. Özel yurt yatak kapasitesi ise 500 bin civarında. Bu yıl yükseköğrenim doluluk oranı ise yüzde 98,8’i buldu.

"KYK yurtlarında kapasite yetersiz"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın da öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:

“Öğrencilerin dört seçeneği var: üniversitelerin kendi yurdu, KYK yurtları, özel yurtlar yahut eve çıkmak. Üniversite yurtları; ekonomik tedbirler, güçlendirme çalışmaları, deprem bahaneleriyle kapatılıyor. KYK yurtlarında kapasite zaten yetersiz. Yeni yurtlar açtık diyorlar ancak yurtlar apartmandan bozma ve yatak sayısı yetersiz. Geriye özel yurtlar ve evler kalıyor. Özel yurtların bir kısmı zaten fahiş fiyatlarda bir kısmı ise tarikatların elinde. Ev kiraları zaten ekonomik kriz nedeniyle karşılanamaz durumda.”

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"Barınma krizi derinleşiyor"

Barınma kriziyle bu yıl daha çok karşılaşılacağını söyleyen Sayın, ekonomik krizle beraber barınma, beslenme ve ulaşım fiyatlarının artmasıyla öğrencilerin eğitim hakkına erişimde zorlanacaklarını ifade etti.

İktidarın bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Sayın, son olarak şöyle dedi:

“Üniversiteler kamu kaynaklarıyla kampüslerin yakınlarındaki yurtları faaliyete geçirebilirler ve yeni yataklar ekleyebilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı artan öğrenci oranında nitelikli barınma koşullarını sağlayacak yurtlar yapması gerekiyor. Ama maalesef siyasal iktidar ülkedeki ekonomik krizi bahane ederek özel cemaat ve tarikat yurtlarına teşvik veriyor. Kendi yapması gereken görevi buralara devrediyor. İktidarın acilen bu yöntemden dönmesi ve nitelikli ücretsiz yurtlar yapması gerekiyor."

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(PÖ/RT)

barınma hakkı barınma krizi
Pınar Öztürk
Pınar Öztürk
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Ağustos 2024 bianet stajyeri. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi.

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