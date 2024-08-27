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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 13:57
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 13:58
1 dk Okuma

OGM’den ‘yanan orman alanlarına otel yapılıyor’ iddialarına yanıt

“Alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
OGM’den ‘yanan orman alanlarına otel yapılıyor’ iddialarına yanıt
Fotoğraf: La Blanche

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada yer alan "Muğla’da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilân edildiği hatırlatılan açıklamada, bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2021'de söz konusu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören kısımlarının iptal edildiği ve tahsisin 27 hektarlık alanda devam ettiği belirtildi.

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Tahsis edilen bu alanlara, "La Blanche", "Titanic" ve "Lujo" otellerinin inşa edildiği aktarılan açıklama şöyle:

“2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 hektarlık alanın içindeki 2,9 hektarlık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir. Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır.

“Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Anayasa'nın 169. maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereğince yanan orman alanları tekrar ağaçlandırılmaktadır. Yanan alanlarda yapılan çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.” (TY)

tarım ve orman bakanlığı orman genel müdürlüğü orman yangınları otel inşaatı
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