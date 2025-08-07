ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 10:54
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 11:12
2 dk Okuma

Oğlunun kemiklerini bir kutuda teslim alan Arslan: Benim gibi acılar çekenler barış istiyor

Sur’daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın babası Ali Rıza Arslan, "Meclis’te komisyon da toplanmış. Kürt ve Türk halkının artık bu acıyı çekmemesi gerekiyor. Devlet adım atarsa her şey güzel olur" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

*Baba Ali Rıza Arslan, oğlu Hakan Arslan’ın kemiklerini ölümünden yedi yıl sonra bir kutu içinde teslim aldı. (Fotoğraf: MA)

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemiklerinin ölümünden yedi yıl sonra bir kutu içinde teslim alan baba Ali Rıza Arslan, çözüm sürecine destek çağrısı yaptı.

Sur ilçesinde 2016 yılında yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemiklerinin ölümünden yedi yıl sonra bir kutu içinde babası Ali Rıza Arslan’a teslim edilmesi tepki çekmişti.

Fotoğraf: MA

Aradan geçen üç yılın ardından baba Ali Rıza Arslan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini desteklediğini belirterek, Kürt sorununun çözümü ve barışın sağlanması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

"Acı çekenler barış istiyor"

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Arslan, oğlunun cenazesini yıllarca alamadığını, sürekli Diyarbakır’a gidip geldiğini ve cenazeyi ancak 2022’de alabildiğini söyledi.

Arslan, barışa olan inancını şu ifadelerle dile getirdi:

"Güzel bir barış olacak. Meclis’te komisyon da toplanmış. Kürt ve Türk halkının artık bu acıyı çekmemesi gerekiyor. Biz barış istiyoruz, ama bir kesim barış istemiyor. O kesimler hem bizden hem devletten beslendi. Bugün de ellerin de bir şey kalmadığı için barış istemiyorlar. Benim gibi acılar çeken, mağdur olanlar barışı istiyor. Biz ne olursa olsun barış istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz."

"Devlet adım atarsa her şey güzel olur"

Silah bırakan Barış ve Demokratik Toplum Grubu’nun demokratik siyaset yürütme istemlerini haklı bulduğunu belirten Arslan, devletin düzenleme yapması gerektiğini ifade ederek "Devlet adım atmazsa örgüt ne yapabilir ki? Devlet o içerdeki insanları bıraksın ve özgürce siyaset yürütsünler. Barış meselesi devlete bağlı, devlet adım atarsa her şey güzel olur, ama sanki devlet de korkuyor" dedi.

"Benim dilim Kürtçe"

Süreç yürütülürken Kürtçeye ve Kürt kimliğine yapılan saldırıların güven kırıklığı yarattığını söyleyen Arslan, son olarak şunları söyledi:

"Barışa inanmayan hiçbir şeye inanmaz. Barışa inansınlar. Herkes elini taşın altına koysun. Kürtçe müzik çalana saldırıyorlar. Devletin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Benim dilim Kürtçedir. Ben Kürtçe konuşuyorsam sen neden bana saldırıyorsun? Bu tür süreçlerde hereksin dikkatli olması ve barış için çabalaması gerekiyor."

(AB)

Diyarbakır Ali Rıza Arslan Hakan Arslan barış ve demokratik toplum süreci
