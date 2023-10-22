“Oğlumu, PKK ormanlarımızı yaktı demek için serbest bırakmadılar”

İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nda 19 Eylül 2019’da çıkan yangını itfaiye ekiplerine ve polise haber verdikten sonra tutuklanan Yakup Akman, yargılama sonucunda “örgüt talimatıyla yangın çıkardığı” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozduğu” iddiasıyla müebbet ile 25 yıl hapis cezası aldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Akman’ın, figüran olarak rol aldığı dizi setinde çekilmiş oyuncak silahlı fotoğrafı suç delili olarak kabul edildi.

“Karadenizli olsaydı”

Oğlunun Kürt değil, Karadenizli olsa ceza almayacağını ve yangını yetkililere haber verdiği için kendisine teşekkür edileceğini söyleyen Fince Akman, şöyle dedi:

“Duruşmada bize değil, önlerine bakıyorlar, dinlemiyorlardı. Yakup ve avukat konuştuğu zaman dinlemek istemiyorlardı. Onlar da oğlumun alakası olmadığını biliyor. ‘PKK ormanlarımızı yaktı’ demek için oğlumu serbest bırakmadılar. Hâkimin önündeki dosyanın Yakup’un dosyası olduğundan bile şüpheliydik.

“Karadenizli, Tokatlı olsaydı, ‘Bize telefon ettin. Teşekkür ederim’ derlerdi. Kürt olmasaydı hiçbir ceza kesilmezdi. Bunu biz de biliyoruz, devlet de.



Devlet şiddeti

“Bir şey yapmayan birine müebbet verirlerse, bu çocuk cezaevinden çıkarsa devleti ne kadar sevecek? Elleriyle kendilerine düşman yaratıyor. Dağa çıkanların da suçlusu onlar. Şiddet uygulayıp köyleri, hayvanları, evleri yaktılar. Bunların hepsi devlet eliyle oldu. Kürtleri sevmiyorlar, bitirmek istiyorlar.

“Madem o çocukları ömürlerini baharlarında zindanlara atıyorlar, bizi de atsınlar. Annelerin görevi çocuklarına sahip çıkmaktır. Bizi direniş kurtarır.”

Fince Akman, cezaevindeki yakınları için “Adalet Nöbeti” eylemi gerçekleştiren kadınlardan biri ve eylemlerde çok kez polis şiddetine maruz kaldı.

(TY)