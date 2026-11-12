TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.11.2026 15:16 12 Mijdar 2026 15:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.11.2026 15:24 12 Mijdar 2026 15:24
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Ofîsa Lambdaistanbulê bi îdiaya ku "lokala bêdestûr e" hat mohrkirin

Walîtiya Stenbolê ofîsa Lambdaistanbulê ya ku ev 33 sal in di warê mafên LGBTI+yan de xebatan dike, bi îdiaya ku ofîsa xwe "bêdestûr weke lokal bikaraniye" mohr kir. Komeleyê ev biryar wekî berdewamiya midaxeleyên li dijî qadên rêxistinbûn û piştgiriya LGBTI+yan nirxand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Ofîsa Lambdaistanbulê bi îdiaya ku "lokala bêdestûr e" hat mohrkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ofîsa li Stenbolê ya Komeleya Piştgiriya LGBTI+yan a Lambdaistanbulê, di 11ê Mijdarê de bi îdiaya ku “bêdestûr weke lokal hatiye bikaranîn” ji aliyê Walîtiya Stenbolê ve hat mohrkirin.

Komeleyê diyar kir ku ofîs qadeke civakî ye ku LGBTI+ lê tên ba hev, piştgiriyê ava dikin û xebatên xwebexşiyê didomînin û bertek nîşanî biryara mohrkirinê da.

Lambdaistanbulê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ev biryar piştî operasyonên “Malbata Min di Ewlehiyê de ye” yên 12ê Îlonê, berdewamiya pêkanînên li dijî qadên jiyan û rêxistinbûnê yên LGBTI+yan e.

Ji sala 1993yan vir ve xebatan dike

Dîroka Lambdaistanbulê digihîje “Çalakiyên Azadiya Zayendî” yên ku di sala 1993yan de li Stenbolê hatibûn plankirin lê ji aliyê walîtiyê ve hatibûn qedexekirin.

Lambdaistanbul di sala 2003yan de di nav rêxistinên ku Meşa Rûmetê ya yekem a li Stenbolê li dar xistin de cih girt.

Biryara girtinê Dadgeha Bilind betal kir

Lambdaistanbulê di sala 2006an de statuya komeleyê bi dest xist. Piştî wê derbarê komeleyê de doza girtinê hat vekirin.

Biryara girtinê ya ku hatibû dayîn, di sala 2009an de ji aliyê Dadgeha Bilind ve hat betalkirin.

Lambdaistanbul ji bo ku LGBTI+ bên ba hev, torên piştgiriyê ava bikin û di têkoşîna mafan de bi hêz bibin xebatan dimeşîne. Komele diyar dike ku di xebatên xwe de prensîbên li dijî cudakariyê hevgirtinê, rêxistinbûn, bêtûndkarî ,dilxwazî, beşdarî û zelaliyê esas digire.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Lambdaİstanbul lgbtî LGBTI+
nûçeyên pêwendîdar
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin
13 Tebax 2026
/haber/saxa-ihde-ya-wane-bi-afiseke-li-diji-lgbti-yan-hate-hedefgirtin-322492
Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin
28 Tîrmeh 2026
/haber/li-enqereye-li-diji-cihe-lgbti-yan-operasyon-7-kes-hatin-girtin-321983
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin
13 Tebax 2026
/haber/saxa-ihde-ya-wane-bi-afiseke-li-diji-lgbti-yan-hate-hedefgirtin-322492
Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin
28 Tîrmeh 2026
/haber/li-enqereye-li-diji-cihe-lgbti-yan-operasyon-7-kes-hatin-girtin-321983
Biçe serûpelê