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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 13:28
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 13:28
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OECD: Son 120 yılda kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün yeni raporuna göre, kuraklığın insani ve ekonomik maliyeti keskin şekilde artıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
OECD: Son 120 yılda kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı
Fotoğraf: Canva

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünyada kuraklığın insani ve ekonomik maliyetinin keskin şekilde arttığını ve 2035'te yaşanacak kuraklık maliyetinin bugüne kıyasla en az yüzde 35 daha yüksek olacağını bildirdi.

OECD'nin “Küresel Kuraklık Görünümü: Eğilimler, Etkiler ve Daha Kurak Bir Dünyaya Uyum Sağlama Politikaları” başlıklı yeni raporuna göre, son 120 yılda küresel çapta kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı.

Dünya üzerindeki kara alanlarının yüzde 37'sinde 1980'den beri önemli düzeyde toprak nemi kaybı yaşandı. Son yıllarda gezegenin yüzde 40'ı daha sık ve yoğun kuraklık yaşarken, kuraklık yalnızca tarımda değil, ticaret, sanayi ve enerji üretimi gibi pek çok sektörde verim kayıplarına yol açıyor.

Yoksulluk, eşitsizlik ve yerinden edilme

Etkisini birçok alanda hissettiren kuraklığın insani ve ekonomik maliyeti de keskin şekilde artıyor.

Kuraklık, afet kaynaklı ölümlere neden olurken, yoksulluk, eşitsizlik ve yerinden edilme koşullarını kötüleştiriyor.

Bu kapsamda, OECD'nin hesaplamalarına göre, bu yıl yaşanacak ortalama bir kuraklık olayının 2000'deki şartlara kıyasla en az iki kat daha maliyetli olacağı öngörülüyor.

OECD, hükümet kurumlarının, gelişen kuraklık riskine karşı öngörülü, önleyici ve uyum sağlayıcı biçimde derhal ve koordineli hareket etmesi, zararların sınırlandırılması, toplumların ve ekonomilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını artırarak toparlanma kabiliyetinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Çözüm önerileri

Su geri kazanımı ve yağmur suyu hasadı gibi yenilikçi yöntemlerin yanı sıra kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin teşviki ve düzenleyici çerçevenin bu doğrultuda uyumlu hale getirilmesi ve daha verimli sulama sistemlerinin kurulması gibi çözümlerin, kuraklığın etkilerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, giderek artan kuraklık risklerine karşı, hükümetler, sektörler ve ülkeler arasında koordineli politika adımları atılması gerektiğini belirterek “Bu, gıda güvenliği, sağlık, enerji, ulaşım, tarım, barış ve güvenlik üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Su, ekosistemler ve araziyi sürdürülebilir şekilde yönetmeye yönelik pratik çözümler, kırılganlığı azaltabilir, hazırlığı artırabilir ve kuraklıkların ekonomik etkilerini hafifletebilir,” dedi.

Raporun tamamını (İngilizce) okumak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
OECD iklim krizi kuraklık yeni rapor
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/haber/fas-kuraklik-nedeniyle-tarim-alanimizin-yuzde-20-sini-kaybedecegiz-294324
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