İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları sürüyor.

Eylemlere en geniş katılımın olduğu ve polis müdahalesinin de en sert olduğu okullardan biri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ).

ODTÜ’lü öğrenciler, günlerdir kampüs içinde sürdürdükleri boykot ve A1 kapısında polise karşı verdikleri direnişle mücadelelerine devam ediyor.

ODTÜ’de dün (25 Mart) akşam saatlerinde de büyük bir kalabalık A1 kapısına yürüdü.

Kolluk kuvvetleriyle yapılan müzakereler sonucunda, öğrencilere belirli şartlar altında kampüs üzerindeki ablukaların kaldırılacağı sözü verildi. Ancak bu sabah saatlerinden itibaren kampüs kapılarındaki polis sayısı artırıldı.

🔴 ODTÜ’de polis, müzakere sonucu verdiği sözleri tutmadı.



👉 Öğrenciler, saat 19.00’da 5. Yurt önünde toplanarak yeniden A1 Kapısı’na yürüyecek.



🗞️ ODTÜ'lü öğrencilerin haberihttps://t.co/jRzIxqyBEM pic.twitter.com/N0AoCYBZF9 — bianet (@bianet_org) March 26, 2025

Öğrencilerin müzakereler sonucu elde ettiği kazanımlar şöyleydi: TOMA kapılardan kaldırılacak, çevik kuvvet kapılardan ayrılacak, girişler normale dönecek, A4'ten Yüzüncü Yıl'a gerçekleşecek eylem müdahalesiz gerçekleşecek, A1'de basın açıklamasına izin verilecek.

“Bizi bastırabileceklerini zannediyorlar”

Polisin “verdiği sözü tutmaması” üzerine açıklama yapan ODTÜ öğrencileri, şöyle dedi:

ODTÜ öğrencileri olarak 25 Mart tarihinde polis amirleriyle yapmış olduğumuz müzakere ve sözleşme sonucunda ODTÜ ablukasının kaldırılması ve A4’ün yürüyüşlere açılması anlaşmasına varılmasına rağmen, AKP iktidarının aparatı olan kolluk kuvvetleri sözünü ve anlaşmamızı çiğnemiş, şark kurnazlığıyla TOMA sayısını artırarak, kapılara daha fazla çevik kuvvet yığarak bizi bastırabileceğini ve terör politikalarıyla sindirebileceğini zannetmektedir. Biz, AKP iktidarını ve onun iki yüzlü zorbalık aygıtlarını çok iyi tanıyoruz. Bunlara teslim olmayacağımızı, mücadelemizi bütün üniversiteli sıra arkadaşlarımız ve emekçi halkımızla birlikte kampüslerden bulvarlara, sokaklardan parklara ve meydanlara daha sert bir duruşla taşıyacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Biz biliyoruz ki birleşmiş bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Öte yandan, bugün saat 19.00’da öğrenciler, 5. yurt önünde toplanarak yeniden A1 kapısına yürüyecek. (DS/TY)