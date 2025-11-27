ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 09:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 10:19
1 dk Okuma

ODTÜ’de mücadele sonuç verdi: Güvenli kampüs için eğitim

Yurt Müdürlüğü gönderdiği eposta ile, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitimi” düzenleneceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ODTÜ’de mücadele sonuç verdi: Güvenli kampüs için eğitim
Fotoğraf: Aslı Deniz Çelebi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi’nin (CİTÖP) güçlendirilmesi ve kampüsün daha güvenli hale getirilmesi için yürüttükleri mücadele ilk somut sonucunu verdi.

Yurt Müdürlüğü gönderdiği eposta ile, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitimi” düzenleneceğini duyurdu.

Buna göre eğitim, CİTÖP tarafından 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacak.

Evrensel’in aktardığına göre, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’ndan bir öğrenci, özellikle yurtta kalan öğrencilerin yaşadığı sorunların uzun süredir gündemde olduğuna dikkat çekti, “Batı Yurtları’nda çalışan işçilerin kadınların odalarındaki panolara not bırakması, karanlık yürüyüş yolları, ring seferlerinin yetersizliği ve tüm bunların yarattığı güvensiz kampüs ortamı karşısında Yurtlar Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği bu eğitim, ODTÜ’lü kadınların süregelen mücadelesinin bir kazanımıdır” dedi.

(EMK)

İstanbul
feminist aktivistler güvenli kampüs ODTÜ odtü kampüsü toplumsal cinsiyet dersleri toplumsal cinsiyet çalışmaları
ilgili haberler
5. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 11-12 Ekim’de ODTÜ’de düzenlenecek
30 Eylül 2025
/haber/5-bilgisayar-muhendisleri-kurultayi-11-12-ekimde-odtude-duzenlenecek-312084
ODTÜ'lü öğrenciler Kürtçe Araştırmaları Topluluğu kurdu
5 Haziran 2025
/haber/odtu-lu-ogrenciler-kurtce-arastirmalari-toplulugu-kurdu-308090
13. ODTÜ Onur Yürüyüşü bu yıl da polis müdahalesi olmadan gerçekleşti
27 Mayıs 2025
/haber/13-odtu-onur-yuruyusu-bu-yil-da-polis-mudahalesi-olmadan-gerceklesti-307822
ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale
27 Mayıs 2025
/haber/odtu-onur-yuruyusu-oncesi-kampuste-nefret-icerikli-mudahale-307799
ODTÜ’de kötüler 'yeniden' direnişe çağırıyor
29 Nisan 2025
/haber/odtude-kotuler-yeniden-direnise-cagiriyor-306941
