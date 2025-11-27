ODTÜ’de mücadele sonuç verdi: Güvenli kampüs için eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi’nin (CİTÖP) güçlendirilmesi ve kampüsün daha güvenli hale getirilmesi için yürüttükleri mücadele ilk somut sonucunu verdi.

Yurt Müdürlüğü gönderdiği eposta ile, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitimi” düzenleneceğini duyurdu.

Buna göre eğitim, CİTÖP tarafından 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacak.

Evrensel’in aktardığına göre, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’ndan bir öğrenci, özellikle yurtta kalan öğrencilerin yaşadığı sorunların uzun süredir gündemde olduğuna dikkat çekti, “Batı Yurtları’nda çalışan işçilerin kadınların odalarındaki panolara not bırakması, karanlık yürüyüş yolları, ring seferlerinin yetersizliği ve tüm bunların yarattığı güvensiz kampüs ortamı karşısında Yurtlar Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği bu eğitim, ODTÜ’lü kadınların süregelen mücadelesinin bir kazanımıdır” dedi.

(EMK)