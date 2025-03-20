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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 09:09
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 09:15
3 dk Okuma

ODTÜ’de binlerce öğrenci "hükümet istifa" sloganları ile yürüdü

Yürüyüş sonrası öğrenciler, Kızılay yönüne gitmek isterken polis barikatı ile karşılaştı. Polis, öğrencilere biber gazı ile müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ODTÜ’de binlerce öğrenci "hükümet istifa" sloganları ile yürüdü
Fotoğraflar: Sosyal Medya

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. 5. Yurt önünde başlayan yürüyüş, 100. Yıl Pazarı'nda basın açıklamasıyla sona erdi.  

Öğrenciler, "AKP zorbalığına teslim olmayacağız" yazılı pankartla, "Hükümet istifa", "Direne direne kazanacağız" gibi sloganlar attı.

Karaca Vali'ye seslendi: Sizin yaptığınız suç 

Basın açıklamasında, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ve AKP'nin müdahalelerinin sivil darbe olarak nitelendirildiği ifade edildi. Öğrenciler, AKP'nin baskıcı politikalarına karşı duracaklarını belirterek, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek demokrasiye olan bağlılıklarını vurguladı.

Yürüyüş sonrası öğrenciler, Kızılay yönüne gitmek isterken polis barikatı ile karşılaştı. Polis, öğrencilere biber gazı ile müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, “Ülkenin dört bir yanında da direniş var. Ankara’da ODTÜ’lü gençler kampüsten buraya kadar yürüdü. İrade gaspına karşı yürüdüler. Saatlerdir burada polis gençlerin önüne barikat kurmuşlar. Halkın iradesine koyduğunuz bu barikatlara karşı öğrenciler de direnecek. Valiye sesleniyoruz, gençlerin önünü açın. Sizin bu yaptığınız açık bir suç. Attığınız gaz bombaları gözaltılar suçtur” dedi.

TİP Milletvekili Sera Kadigil de gözünden yaralanan bir kişinin Ankara TİP üyesi avukatlardan biri olduğunu duyurdu.

Öğrencilerin açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan süreç; İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İstanbul’da olası tepkileri engellemek amacıyla metroların kapatılması ve izindeki polislerin izinlerinin iptal edilmesi ile bir darbe niteliği kazanmıştır.

Sivil darbesini örmek isteyen AKP, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının bahanesi olarak 'Kent Uzlaşısı' kavramını öne sürüyor. Hiçbir hukuki temele dayanmayan, siyasi rakiplerini 'terörist' addetmekten öte bir hedefi de olmayan bu asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz. Üniversitelere ve belediyelere atanan kayyumlar, AKP iktidarının ve onun her aygıtının hukuksuzca müdahaleleri, senelerdir yıkmaya çalıştıkları demokratik mücadelemize yapılan bir hamledir.

ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden hiçbir zaman geri adım atmadık, bugün de atmayacağız. Düzmece bahanelerle muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınması demokrasiye bir darbedir ve ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden yana taraf olmaya devam edeceğiz.

ODTÜ Öğrencileri olarak bu darbe girişimine sessiz kalmıyoruz. AKP iktidarının faşizan ve baskıcı politikaları yıllardır bizleri yıldırmak üzerine tasarlanıyor. Öğrenciler ve tüm yurttaşlar olarak şu an ortaya koyduğumuz irade AKP’nin darbe girişimini boşa çıkartacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

Yürüyüş sonrası öğrenciler, Kızılay yönüne gitmek isterken polis barikatına takıldı. Dağılmayan öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB İBB operasyonu ODTÜ Sevda Karaca TİP ekrem imamoğlu
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