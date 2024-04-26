ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi yönetimlerine 'akademik özgürlük' tepkisi

New York'taki Columbia Üniversitesi'nden sonra ABD'deki diğer üniversitelere yayılan Filistin destekçisi eylemler Emory Üniversitesi'nde de sürüyor.

Polisin müdahale ettiği protestolarda dün (25 Nisan) aralarında Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Noelle McAfee'nin de bulunduğu iki öğretim görevlisi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Bir öğrencinin çektiği videoda Prof. McAfee “Felsefe bölümünü arayıp gözaltına alındığımı söyler misiniz?” dedi.

Öğrencilere uygulanan polis şiddetine ve Prof. McAfee’nin gözaltına alınmasına Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi gibi okul ve okulların rektörlerinin kurumsal hesaplarından tepki geldi.

“İkiyüzlülük”

Polis şiddetini ve gözaltıları “akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak” değerlendirerek kınayan okullara ve yönetimlerine ise Türkiyeli akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler tepki gösterdi.

Akademisyenler, Türkiye’deki üniversitelerde akademik özgürlüğü zedeleyen uygulamaları devreye koyan okul ve rektörlerin tutumunu “ikiyüzlü” olarak değerlendirdi.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) araştırma görevlisi iken 2016 yılında yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attığı için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Onur Can Taştan:

“On yıl önce Ankara Üniversitesi'nde bir meslektaşımız bu şekilde gözaltına alındı, bu sertlikle yere yatırıldı, gözlüğü bir kenara fırlatıldı. O gözaltı, soruşturma lehine sonuçlanmasına rağmen, arkadaşımızın KHK ile ihracında gerekçelerden biri olarak resmi karar yazısına kondu.”

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Araştırma görevlisi iken 2016’da yayımlanan KHK ile ihraç edilen Can Irmak Özinanır:

“Barış bildirisini imzalayan akademisyenleri ihraç eden, öğrenci eylemlerine özel güvenlik birimi ile saldıran Ankara Üniversitesi.”



Akademisyen Neşe Özgen'den İTÜ yönetimine: "Siz Filistin'e destek yürüyüşü yapan öğrencinizi çevik kuvvete dövdürtmüş üniversitesiniz yahu!"

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri

“Hocalar okula alınmıyor”

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Naci İnci’ye yanıt veren gazeteci Candan Yıldız: “Kayyum rektör ABD’de felsefe bölüm başkanının gözaltına alınmasına üzülmüş. Öğrencileri hâlâ yargılanıyor, hocalar okula alınmıyor. Davayı kazanan hocalar görevine başlayamıyor. Bunların hepsi Boğaziçi’nde oldu, oluyor.”

Tarihçi ve yazar Ayşe Hür: “Bakın hele! Boğaziçi Üniversitesi'nde kafasına göre bölümleri, yurtları, kulüpleri kapatan; öğrencileri, hocaları okula almayan; okula polis sokan, bütçeleri kısan; özetle akademik özgürlüklere balta ile dalan ‘rektör’, Emory Üniversitesi’ne akademik özgürlük dersi veriyor!”



28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Namık Tan: “Naci İnci akademik özgürlüğe hakikaten değer veriyorsa, önce üniversitesindeki hocalara, öğrencilere yaptığı baskılardan ve usulsüz uygulamalarından ötürü özür dileyerek işe başlayabilir. Ardından, hiç vakit geçirmeden, ‘görevden affını’ istemelidir.”