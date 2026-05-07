ODTÜ Rektörlüğü, Bahar Şenliği’nde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde dün (6 Mayıs) Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında geleneksel “Devrim Yürüyüşü” ile anıldı.

Yürüyüşün ardından 37. Uluslararası Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında bir grup sağ görüşlü öğrenci Türk bayrağı açıp bozkurt işareti yaparak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Provokasyonun büyümemesi için sol görüşlü öğrenciler grubun alandan ayrılmasını isterken, sağ görüşlü öğrenciler Devrim Stadyumu’nda kalmayı ve slogan atmayı sürdürdü.

ODTÜ’lü öğrencilerin aktardığına göre, yaşanan tartışmanın ardından iki grup arasında arbede yaşandı ve söz konusu grup, öğrenciler tarafından stadyum dışına çıkarıldı.

Grubun alandan uzaklaştırılmasının ardından konser ve anma programı kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan, kendilerini “Turancı Dernekler Birliği” olarak tanımlayan bir grup, bugün saat 18.00’da ODTÜ önünde toplanma çağrısı yaptı.

“Derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz”

ODTÜ Rektörlüğü, yayımladığı açıklamada ve öğrencilere gönderdiği e-postada, olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Rektörlüğün açıklaması özetle şöyle:

“Bugün üniversitemizde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet unsuru içeren olayları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Bahar Şenlikleri, ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerinden biridir. Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı; sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ’nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.” (TY)