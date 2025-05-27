ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bugün düzenlenecek Onur Yürüyüşü öncesi kampüste fobik bir müdahale gerçekleşti.

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın duyurusuna göre, sabaha karşı saat 04.00’da yüzü maskeli bir erkek, kampüs içinde yer alan baraka ve gökkuşağı merdivenlerine nefret söylemi içeren ifadeler yazdı.

Dayanışma, nefret içerikli ifadeleri silip yerine kendi mesajlarını yazdı.

Bizler bu nefreti kampüsümüzde asla barındırmayacağız, nefrete inat yaşasın hayat diyoruz! Bugün 13. ODTÜ Onur Yürüyüşünde görüşmek üzere aşkım! #direnAYOL https://t.co/sTD7LaQi25 pic.twitter.com/CgyWBi8Woy — ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması 🌈 (@odtulgbti) May 27, 2025

Yürüyüş bugün, Fizik çimlerinde

Dayanışmanın “nefret suçu” olarak nitelendirdiği müdahale ile ilgili açıklaması şöyle:

“Bu nefret suçunu teşhir ediyoruz, kampüsümüzde barındırmayacağımızı ilân ediyoruz. Bugün daha da öfkeli bir şekilde yürüyeceğiz. Bu korkakça eyleme geçit vermeyeceğiz.”

ODTÜ Onur Yürüyüşü bugün saat 15.00’da Fizik çimlerinde yapılacak.

Dayanışma, herkesi yürüyüşe katılmaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

Yürüyüş sırasında ve sonrasında hukuki destek için kriz masasının numarası: 0538 848 94 06.

(TY)