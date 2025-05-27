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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 09:38
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 13:22
1 dk Okuma

ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması: “Bugün daha da öfkeli bir şekilde yürüyeceğiz. Bu korkakça eyleme geçit vermeyeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi kampüste nefret içerikli müdahale
Fotoğraf: ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bugün düzenlenecek Onur Yürüyüşü öncesi kampüste fobik bir müdahale gerçekleşti.

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın duyurusuna göre, sabaha karşı saat 04.00’da yüzü maskeli bir erkek, kampüs içinde yer alan baraka ve gökkuşağı merdivenlerine nefret söylemi içeren ifadeler yazdı.

Dayanışma, nefret içerikli ifadeleri silip yerine kendi mesajlarını yazdı.

Yürüyüş bugün, Fizik çimlerinde

Dayanışmanın “nefret suçu” olarak nitelendirdiği müdahale ile ilgili açıklaması şöyle:

Bu nefret suçunu teşhir ediyoruz, kampüsümüzde barındırmayacağımızı ilân ediyoruz. Bugün daha da öfkeli bir şekilde yürüyeceğiz. Bu korkakça eyleme geçit vermeyeceğiz.”

ODTÜ Onur Yürüyüşü bugün saat 15.00’da Fizik çimlerinde yapılacak.

Dayanışma, herkesi yürüyüşe katılmaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

Yürüyüş sırasında ve sonrasında hukuki destek için kriz masasının numarası: 0538 848 94 06.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
ODTÜ Onur Yürüyüşü homofobik söylem nefret söylemi ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması
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