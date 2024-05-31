ODTÜ Onur Yürüyüşü için destek hattı kuruldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bugün gerçekleşecek 12. Onur Yürüyüşü için destek hattı kuruldu.

LGBTİ+’lar için eşit, özgür ve güvenli üniversite çalışması yürüten ÜniKuir, hattı şöyle duyurdu:

“Şiddete maruz kaldığınızda ya da kriz anında destek almaya ihtiyacınız olduğunda ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın paylaştığı 05388489406 numaralı telefonu arayabilir, Whatsapp’tan yazabilirsiniz.

“Destek hattını ayrıca, tanık olduğunuz şiddeti belgelemek için de kullanabilirsiniz.”

Yabancı öğrencilere uyarı

Dayanışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerin yürüyüşe katılımlarının yüksek risk içerdiğini ve sınır dışı edilme ihtimalleri olduğunu hatırlatarak “Güvenliğiniz için üzülerek Onur Yürüyüşüne katılmamanızı istesek de, hepimiz için yürüyeceğimizi ve eşit bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgulama ihtiyacı hissediyoruz,” dedi.

Okuldaki Onur Yürüyüşü’nde geçen sene (2023) 15 öğrenci gözaltına alınmış ve polis şiddetine maruz kalmıştı. ODTÜ Onur Yürüyüşlerinde atanmış rektör davetiyle gelen polis şiddeti, 2019’dan beri sürüyor. (TY)