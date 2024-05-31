ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 10:45
1 dk Okuma

ODTÜ Onur Yürüyüşü için destek hattı kuruldu

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerin yürüyüşe katılmalarının yüksek risk içerdiğini ve sınır dışı edilme ihtimalleri olduğunu hatırlattı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ODTÜ Onur Yürüyüşü için destek hattı kuruldu
Fotoğraf: ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bugün gerçekleşecek 12. Onur Yürüyüşü için destek hattı kuruldu.

LGBTİ+’lar için eşit, özgür ve güvenli üniversite çalışması yürüten ÜniKuir, hattı şöyle duyurdu:

“Şiddete maruz kaldığınızda ya da kriz anında destek almaya ihtiyacınız olduğunda ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın paylaştığı 05388489406 numaralı telefonu arayabilir, Whatsapp’tan yazabilirsiniz.

“Destek hattını ayrıca, tanık olduğunuz şiddeti belgelemek için de kullanabilirsiniz.”

Yabancı öğrencilere uyarı

Dayanışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerin yürüyüşe katılımlarının yüksek risk içerdiğini ve sınır dışı edilme ihtimalleri olduğunu hatırlatarak “Güvenliğiniz için üzülerek Onur Yürüyüşüne katılmamanızı istesek de, hepimiz için yürüyeceğimizi ve eşit bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgulama ihtiyacı hissediyoruz,” dedi.

Okuldaki Onur Yürüyüşü’nde geçen sene (2023) 15 öğrenci gözaltına alınmış ve polis şiddetine maruz kalmıştı. ODTÜ Onur Yürüyüşlerinde atanmış rektör davetiyle gelen polis şiddeti, 2019’dan beri sürüyor. (TY)

onur yürüyüşü ODTÜ 12. ODTÜ Onur Yürüyüşü polis şiddeti kayyım rektör
ilgili haberler
11. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bir küçük taksi meselesi
12 Haziran 2023
/yazi/11-odtu-onur-yuruyusu-nde-bir-kucuk-taksi-meselesi-280165
"YAŞASIN LUBUNYA MÜCADELESİ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrenciler serbest
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-280130
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
“ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bizi yalnız bırakmayın, yanımızda olun”
8 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-bizi-yalniz-birakmayin-yanimizda-olun-280021
HDP’den ODTÜ Onur Yürüyüşü’ndeki polis şiddeti için inceleme talebi
13 Haziran 2022
/haber/hdp-den-odtu-onur-yuruyusu-ndeki-polis-siddeti-icin-inceleme-talebi-263229
ODTÜ LGBTİQAA+ DAYANIŞMASI:
ODTÜ Onur Yürüyüşü: Ne olursa olsun yürüyeceğiz
8 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-olursa-olsun-yuruyecegiz-263049
"ALIŞIN, VARIZ, BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne rektörden e-mail: “Kesinlikle izin verilmemiştir"
7 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-rektorden-e-mail-kesinlikle-izin-verilmemistir-262985
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde beraat kararı
8 Ekim 2021
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-beraat-karari-251535
Mahkeme 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü yasağını iptal etti
30 Temmuz 2020
/haber/mahkeme-9-odtu-onur-yuruyusu-yasagini-iptal-etti-228326
ilgili haberler
11. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bir küçük taksi meselesi
12 Haziran 2023
/yazi/11-odtu-onur-yuruyusu-nde-bir-kucuk-taksi-meselesi-280165
"YAŞASIN LUBUNYA MÜCADELESİ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrenciler serbest
10 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-280130
ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Kampüste işkence var
9 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-polis-saldirisi-kampuste-iskence-var-280109
“ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde bizi yalnız bırakmayın, yanımızda olun”
8 Haziran 2023
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-bizi-yalniz-birakmayin-yanimizda-olun-280021
HDP’den ODTÜ Onur Yürüyüşü’ndeki polis şiddeti için inceleme talebi
13 Haziran 2022
/haber/hdp-den-odtu-onur-yuruyusu-ndeki-polis-siddeti-icin-inceleme-talebi-263229
ODTÜ LGBTİQAA+ DAYANIŞMASI:
ODTÜ Onur Yürüyüşü: Ne olursa olsun yürüyeceğiz
8 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-olursa-olsun-yuruyecegiz-263049
"ALIŞIN, VARIZ, BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"
ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne rektörden e-mail: “Kesinlikle izin verilmemiştir"
7 Haziran 2022
/haber/odtu-onur-yuruyusu-ne-rektorden-e-mail-kesinlikle-izin-verilmemistir-262985
ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde beraat kararı
8 Ekim 2021
/haber/odtu-onur-yuruyusu-nde-beraat-karari-251535
Mahkeme 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü yasağını iptal etti
30 Temmuz 2020
/haber/mahkeme-9-odtu-onur-yuruyusu-yasagini-iptal-etti-228326
Sayfa Başına Git