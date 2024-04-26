ODTÜ öğrencilerinin Bahar Şenliği direnişi sürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektörü Verşan Kök'ün, uzun yıllardır öğrenci topluluklarınca düzenlenen Bahar Şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamasına karşı çıkan öğrenciler seslerini eylemleriyle duyuruyor.

Rektörlük Devrim’i yasaklamak istiyor

Bahar Şenliklerini düzenleyenler arasında yer alan ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’ndan (UGT) adını vermek istemeyen bir öğrenci, bianet’e sürece dair aktarımlarda bulundu.

UGT üyesi, okul yönetiminin Devrim Stadyumu’nun kullanılmasının temizlik ve güvenlik sorunları yaratabileceğini iddia ettiğini ve nedenle de Stadyumda şenlik yapılmasını yasakladıklarını belirtti.

Öğrenci toplulukları, bu sorunlara dair çözüm önerileri bulsa da Rektörlük’ün bu çözüm önerilerini geçiştirdiklerini aktardı.

Bu yasak kararına karşı birçok öğrenci topluluğunun imzacı olduğu ilk eylem çağrısı 18 Nisan gününe yapıldı. Öğrenciler ilk eylem sonrasında herkese açık forumlar düzenledi ve nasıl bir yol haritası izleyeceklerini tartıştılar.

Talepler gerçekleşene kadar nöbet

24 Nisan’da da eylem yapan öğrenciler herkesi destek vermeye çağırdı. Gece boyu devam eden nöbet; sinema topluluğunun film gösterimleriyle, çeşitli forumlarla devam etti. Öğrenciler, bugün üçüncü gününe giren eylemlerin devam edeceğini belirtiyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da öğrencilere destek vermek için ziyarette bulundu.

“Devrim’i alana kadar buradayız!”

bianet’e konuşan UGT üyesi öğrenci eylemlere dair şunları ekledi:

“Rektörlük ile uzun zamandır iletişim halindeyiz ancak yönetim, okulun ve şenliğin kültürüne tamamen aykırı, kabul etmemiz mümkün olmayan çözümlerle geliyor ve bizi yok sayıyor.

“Okul yönetiminin arkadaşlarımıza yönelik soruşturma tehditlerine rağmen öğrencilerin eylemlere çok ciddi bir katılımı var, herkes burada ve gün geçtikçe daha da artıyoruz. Ben 5 yıldır ODTÜ’deyim gördüğüm en kapsamlı eylemlerin şu an gerçekleştiğini söyleyebilirim.

“2019 yılında yine Verşan Kök yönetimi, olanak olmadığı gerekçesiyle Devrim Stadyumu’nu yasaklamaya çalışmıştı. O zaman da ‘Olanak yoksa biz varız!’ demiş ve şenliğimizi Devrim’de düzenlemiştik.

“Nöbetimize devam ediyoruz ve atacağımız her adımı tüm bileşenler olarak kendi içimizde tartışarak atıyoruz. Talebimizde kararlıyız ve kazanacağımıza inancımız tam. Devrim’i alana kadar buradayız diye yola çıktık ve hiçbir yere gitmiyoruz.”

Siyasilerden öğrencilere destek

Öte yandan EMEP Milletvekili Sevda Karaca, CHP Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’la birlikte Meclis’te basın toplantısı yapan ODTÜ öğrencileri “Kazanana kadar yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sevda Karaca, ODTÜ’nün köklü tarihinin yalnızca bilimsel başarısıyla değil, aynı zamanda devrimci geleneği ve öğrenci mücadelesiyle de yazılan bir tarih olduğunu vurguladı. Karaca, “Çoğu üniversitede değil topluluk, kulüp kurarak öğrencilerin bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikleri kendi öz güçleri ile yürütmesi, üç öğrencinin yan yana gelmesine bile tahammül edilemiyor” dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay da paylaştığı videoda, ODTÜ öğrencilerinin kendi kültürlerine sahip çıkmak için verdikleri mücadeleyi kendilerinin de sahiplendiklerini ve Devrim’de şenliğin yapılabilmesi için bütün imkanlarıyla yanlarında duracaklarının sözünü verdi. Bu video gece nöbetinde film gösterimi yapılan ekrandan tüm öğrencilere izletildi.(TK/AÖ)