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HABER
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 10:17
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ODTÜ öğrencileri, atanmış rektörün yasaklarını deldi

ODTÜ öğrencileri, okul yönetiminin yasaklarına ve soruşturma tehditlerine rağmen bahar şenliklerini ve geleneksel Devrim Stadyumu yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ODTÜ öğrencileri, atanmış rektörün yasaklarını deldi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Verşan Kök'ün, 35 yıldır öğrenci topluluklarınca düzenlenen Bahar Şenliğini ve Devrim Stadyumu'nu yasaklamasına rağmen şenliklerini düzenledi.

Şenlik, dün akşamki (29 Mayıs) Devrim Yürüyüşü ve konserlerle sürdü.

Öğrenciler, Devrim Yürüyüşünü gerçekleştirdikten sonra kendi imkânlarıyla Devrim Sahnesi’ni kurdu. Bu seneki şenliğin teması, Filistin Direnişi oldu.

Fizik Çimleri önünden başlayan yürüyüşe katılan öğrenciler “Devrimci ODTÜ, devrimde şenlik”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Katil İsrail, Filistin'den defol” ve “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları attı. 

Gezi ve Kobanî

Devrim Stadyumu'na Filistin bayrağı asıldı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Gezi Direnişi’nin 11. yılına denk gelen şenlikte Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenler anıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile Kobanî Davası’nda ceza alan siyasetçilerin fotoğraflarının da taşındığı yürüyüşte, “Hûne me qir bikin xwelî li serê we be”, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir", "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır" yazılı döviz yer aldı. 

Öğrenciler, stadyumun ışıkları üniversite yönetimince kapatılınca çimlere “Devrim” yazısı oluşturulacak şekilde mum yerleştirdi. (TY)

ODTÜ verşan kök devrim stadyumu ODTÜ bahar şenlikleri
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/haber/odtu-ve-bogazici-universitesi-yonetimlerine-akademik-ozgurluk-tepkisi-294676
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/haber/odtu-mezuniyetinde-lgbti-bayragi-acan-ogrencilere-ikinci-sorusturma-283638
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26 Temmuz 2023
/haber/ne-bilelim-siz-trans-bayragini-iceri-almayinca-282039
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